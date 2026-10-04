La sezione del “Musicale” del Tacchi Venturi alle “Muse” per L’Elisir d’amore

Le belle esperienze vanno reiterate. Così, dopo le piacevoli trasferte degli anni scorsi nel capoluogo di regione, anche quest’anno la sezione musicale dell’Ic Tacchi Venturi ha preso parte all’anteprima giovani del teatro Muse di Ancona, gustando “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti in un clima di massima attenzione. Dopo i celeri preliminari in segreteria curati dal personale della reggente Catia Scattolini ed in particolare della professoressa Danila De Santis per approntare in pochi giorni la trasferta dorica ed il supporto didattico irrinunciabile da parte del docente Gabriele Cesaretti, cultore del genere lirico, che ha edotto i ragazzi di ciascuna delle tre classi settempedane del musicale con una lezione di avvicinamento all’opera del Donizetti, la comitiva ha vissuto una giornata speciale.

Il tutto sotto lo sguardo attento dei docenti Gabriele Cesaretti, Anita Mosciatti, Stefania Cucculelli, Maria Giulia Angeletti, Marika Lucarini, Vincenzo Correnti, Mariana Valentini, Joseph Clementi e Livia Tacchi. L’obiettivo è smentire Paganini che… non ripete. Si stanno infatti gettando le basi per tornare alle Muse in dicembre per la mascagnana “Cavalleria rusticana” ispirata all’omonima novella del Verga.

Lu.Mus.