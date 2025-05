Domenica 1 giugno torna in centro la Fiera del patrono

La tradizionale Fiera del patrono si terrà domenica 1 giugno e animerà la città dalla mattina fino a sera con espositori che richiameranno in centro parecchie persone. Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della manifestazione, l’Amministrazione comunale, tramite l’Area Vigilanza, ha emesso un’Ordinanza con importanti modifiche alla circolazione stradale e alla sosta in diverse zone del centro.

Dalle ore 6 e fino alle ore 23.30 circa divieto di transito e sosta, con rimozione coatta, in viale Eustachio, dall’intersezione con viale Bigioli all’intersezione con via San Sebastiano-Gorgonero, divieto di transito e sosta in via Campo Fiera, traversa Procacci, traversa Marozzi, traversa Puccitelli e via Tardoli, divieto di transito e sosta in via San Sebastiano e piazzale Grandinetti (parcheggio Contram), divieto di transito e sosta in piazzale don Minzoni, divieto di transito e sosta in viale Matteotti, divieto di transito e sosta in viale Mazzini dall’intersezione con piazzale Don Minzoni a via Alessandro Volta. Inoltre istituzione del divieto di sosta ambo i lati (con rimozione coatta) e del doppio senso di circolazione in via Alessandro Volta (lato di collegamento con piazzale don Minzoni, piazzale Grandinetti e parcheggio Ferrovie dello Stato).

Sarà obbligatorio svoltare a destra in via XX Settembre all’intersezione con via Alessandro Manzoni.

Infine divieto di transito in viale Mazzini dall’intersezione con la rotatoria “Don Orione” fino all’intersezione con via Alessandro Volta. La direzione obbligatoria sarà verso lo stadio oppure inversione su rotatoria per via San Michele.

Sono esclusi da questa disposizione i residenti del rione Mazzini, i veicoli adibiti a carico e scarico, i veicoli delle forze di Polizia e di emergenza, e gli operatori della fiera.

In via eccezionale, per il giorno della fiera, sono consentiti il transito e la sosta su tutta Piazza del Popolo, dal civico 19 al civico 45, annullando temporaneamente il divieto dell’isola pedonale.

Fanno eccezione a tutte le disposizioni i veicoli partecipanti ed autorizzati alla fiera.

Parcheggi consigliati

Per chi proviene da Tolentino, Serrapetrona e via San Michele: i piazzali antistanti lo stadio comunale e il palazzetto dello sport in via Mazzini e lo slargo sterrato in via Bramante.

Per chi proviene dalla 361 Macerata o Castelraimondo: via D’Alessandro e piazzale Luzio.