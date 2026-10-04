Basket, la Climacalor parte col piede giusto: a Osimo battuta la Futura per 73 a 62

La Climacalor studia la storia romana ed imita Quinto Fabio Massimo, il Temporeggiatore. Ad Osimo, sul parquet della Futura, i “senza testa” partono a razzo e chiudono il primo tempo in vantaggio, seppur di soli tre punti (42-39). I settempedani di capitan Severini soffrono ma tengono botta, restando sempre in scia agli avversari in grande serata di tiro per poi, nella ripresa, invertire la tendenza e suonare la carica con due quarti incisivi (+8 e +6 rispettivamente) che valgono il successo finale con un rassicurante gap di 11 lunghezze: 62-73. «La Futura – è l’analisi di coach Giacomo Funari – aveva già lo scorso anno un paio di elementi di provata esperienza, con trascorsi in serie C ed in aggiunta quest’anno può contare su un giovane di livello, Pagliarecci, che ci ha creato più di un problema nei primi due quarti, tanto da mettere a segno 5 delle 9 triple osimane prima dell’intervallo lungo. Tuttavia conoscevamo le insidie di questo match d’esordio che abbiamo interpretato bene. Dopo l’intervallo siamo infatti riusciti a prendere le dovute contromisure ai padroni di casa nelle conclusioni dall’arco, abbiamo recuperato più palloni e dato vita ad un maggior numero di contropiedi, collezionando punti facili e cambiando l’inerzia del match. Alla fine abbiamo vinto con merito. I ragazzi hanno dimostrato una mentalità solida che ci servirà nel prosieguo di un torneo che si annuncia difficile, ma decisamente interessante». Intanto la Climacalor muove subito la classifica tornando da Osimo con due punti d’oro grazie anche al punteggio in doppia cifra di Moscatelli, Spernanzoni, Magrini e Fucili. Sabato alle 18.00 il primo di due confronti casalinghi consecutivi. Sul parquet dell’Albino Ciarapica scenderà il tosto B-Chem Porto San Giorgio.

FUTURA OSIMO – AMATORI SAN SEVERINO 62-73

FUTURA OSIMO: Cassoni, Strappato 2, Cardellini 8, Pagliarecci 22, Napoli, Loretani 7, Mariani 3, Belli 8, Graciotti 10, Conti 2. All. Chiorri. CLIMACALOR: Moscatelli 11, Severini 1, Migliorelli 8, Potenza 8, Atodiresei 7, Corvatta, Buttafuoco n.e., Spernanzoni 11, Magrini 13, Fucili 14. All. Funari

Parziali: 21-21, 21-18, 14-22, 6-12; progressivi: 21-21, 42-39, 56-61, 62-73; uscito per 5 falli Cassoni (Osimo).

Luca Muscolini