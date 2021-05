Ospedale di San Severino: il 17 maggio riapre l’Hospice

«Il 17 maggio verrà ripristinata la funzionalità dell’hospice di San Severino, precedentemente sospesa per far fronte alla cura delle persone della locale Rsa che avevano contratto il Covid e successivamente per contribuire con il suo personale alla gestione pandemica. L’Hospice con i suoi 12 posti letto offre una fondamentale assistenza ai pazienti terminali oncologici. Inoltre è una delle poche strutture per il trattamento dei pazienti terminali affetti da Sla e connessi ad un ventilatore. Il responsabile della struttura dottor Sergio Giorgetti potrà avvalersi di sei infermieri e sei operatori sanitari».

La dichiarazione è dell’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini. Dunque, il reparto dell’ospedale di San Severino è pronto a svolgere di nuovo il suo importante servizio per il territorio. La struttura, da sempre qualificata e apprezzata, sarà anche uno dei centri di riferimento nell’ambito di un nuovo progetto di valenza provinciale.