La Rhütten di coach Alberto Sparapassi imita in negativo la Virtus Bologna che in Eurolega, contro il Panathinaikos, lotta alla pari per oltre metà gara, per poi cedere nella seconda parte del confronto alla maggiore statura e fisicità degli avversari, facilitati nella lotta a rimbalzo dagli strali arbitrali che hanno limitato le rotazioni dei lunghi settempedani. Al termine si contano due usciti per 5 falli, entrambi su sponda biancorossa. Se a ciò si aggiungono le assenze di Sorci e Della Rocca, ancora ai box come i virtussini Polonara e Mickey, i problemi di studio di Uncini lasciato in panchina per difetto di training settimanale e la scarsa precisione dalla lunetta, nonostante la serata ispirata di Tiranti, il quadro è completo. «Abbiamo lottato alla pari per i primi due quarti, uscendo dal parquet sul +1 all’intervallo lungo – commenta il diesse settempedano, Guido Grillo -. Nonostante la maggiore fisicità dei sangiorgesi siamo riusciti a limitare i loro lunghi alternando difesa a uomo e a zona. I due falli affibbiati a Potenza in pochi minuti hanno però permesso ai loro centri di avere la meglio sotto le plance. Il solco è stato scavato all’inizio del terzo periodo, quando abbiamo segnato un punto in quasi sette minuti, subendo un parziale di 14-1. Nonostante questo con un paio di tiri dalla lunga distanza siamo riusciti a chiudere il periodo sul -6. Nell’ultimo quarto il nostro svantaggio è quasi sempre rimasto sotto alla doppia cifra, ma purtroppo non siamo riusciti a ricucire il gap, finendo sconfitti per 73-59». Archiviata la trasferta di P.S.Giorgio, la Rhütten si rimette al lavoro con l’obiettivo di tornare al successo nel derby con il Matelica. Appuntamento alle 21.45 di venerdì 24 novembre al palas Ciarapica di San Severino.

B-CHEM P.S.GIORGIO – RHÜTTEN SAN SEVERINO 73-59

P.S.GIORGIO: Evandri 2, Barchetta 3, Giacobbi 13, Nyonse 17, Cappella 10, Alessandrini 14, Tomassini 6, Ndour 8, Venditti n.e., Moretti, Milanovic, Virgili. All. Boccolini

RHÜTTEN: Magnatti 6, Vignati 2, Fianchini, Grillo n.e., Cruciani 5, Severini 7, Bibini 2, Potenza 2, Uncini n.e., Tiranti 14, Ortenzi 8, Strappaveccia 13. All. Sparapassi

Parziali: 15-16, 16-16, 18-11, 24-16; progressivi: 15-16, 31-32, 49-43, 73-59; usciti per 5 falli: Severini e Potenza.

Luca Muscolini