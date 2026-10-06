Sorpreso in giro con un coltello a serramanico: nei guai un diciottenne

Proseguono a ritmo serrato le attività di prevenzione e presidio del territorio portate avanti dai Carabinieri della Stazione di San Severino Marche, impegnati nei quotidiani controlli per garantire la sicurezza della comunità settempedana.

Proprio durante uno di questi pattugliamenti, le forze dell’ordine hanno fermato per un controllo di routine un diciottenne. L’atteggiamento del ragazzo ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti ed effettuare una perquisizione personale. Dall’ispezione è spuntato un coltello pieghevole a serramanico dotato di una lama lunga più di 5 centimetri. Alla richiesta dei Carabinieri di giustificare il possesso e il trasporto di tale oggetto in luogo pubblico, il neomaggiorenne non è stato in grado di fornire alcuna motivazione.

Per il giovane è quindi scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica con l’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, mentre l’arma da taglio è stata immediatamente sottoposta a sequestro penale.