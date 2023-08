Mercoledì 30 agosto torna a riunirsi il Consiglio comunale di San Severino. Tra gli argomenti all’ordine del giorno convocata per le ore 19 nell’ex sala

udienza del Giudice di Pace a Palazzo Governatori, subito dopo le comunicazioni del sindaco, Rosa Piermattei, figurano un’interrogazione inerente gli investimenti del Pnrr e poi alcune variazioni al bilancio di previsione 2023-2025. L’Assise settempedana sarà poi chiamata a votare le modifiche e l’adeguamento alla direttiva più recente dello Statuto del gruppo comunale di Protezione civile, a discutere in merito alla legge 448/1998 e alla cessione gratuita di particelle catastali intestate a privati e all’accorpamento al demanio statale e ad approvare il terzo aggiornamento al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il 2023-2024.