Calcetto, il Serralta vince a Osimo (8-2) e si lancia verso le zone nobili della classifica

Un’altra grande prestazione certifica il momento più che positivo del Serralta calcio a cinque che, dopo aver fermato la corsa della capolista, si ripete andando a violare il campo dell’Osimo Five con un eloquente 8-2. Punteggio che testimonia la bontà del match disputato dai ragazzi di Riccio che stanno volando in questo periodo mostrando qualità e condizione di forma invidiabile. Trascinati da un Suarez in grande spolvero (tripletta) ben supportato dai compagni tra i quali spicca il solito Nardi (doppietta), i gialloblù, dopo un primo tempo chiuso in parità (2-2) a testimonianza di un certo equilibrio, hanno dilagato nella ripresa realizzando ben sei gol e decretando la propria superiorità oltre che indirizzare dalla propria parte una sfida che porta in dote altri tre punti importanti. Vittoria netta e meritata dunque che lancia il Serralta verso le zone nobili della classifica con un quinto posto solitario(14 punti) che fa ben sperare per il futuro e che appare un giusto premio per quanto fatto nelle ultime settimane. Nel prossimo turno, contro il Villa Musone (penultimo), si profila un’altra serata in cui poter dar seguito all’attuale cammino puntando magari a migliorare ancora la posizione in graduatoria. La partenza del Serralta è stata sprint grazie al doppio sigillo ravvicinato di Suarez (10’ e 11’) che faceva pensare ad un match in discesa, ma gli osimani hanno reagito con forza trovando il pari al 24’ con Giacomo Gabbanelli, rete che segue quella di Strappato che aveva accorciato le distanze. Prima frazione che si chiude in parità dopo fasi combattute in cui nessuno ha saputo prevalere. Musica diversa dopo l’intervallo perché i settempedani appaiono trasformati e prontissimi a far valere la propria forza. In effetti il Serralta surclassa i rivali e lo fa con determinazione e convinzione. Al 7’ le danze iniziano con il gol di Seferi e subito dopo ecco il timbro di Nardi che vale il 4-2. Serralta ormai sul velluto e puntuale nella gestione delle varie fasi di gara (difesa impeccabile). A metà tempo nuovo allungo settempedano per merito delle reti del rientrante Bonci e di Borioni. Il finale non muta l’andamento della partita e anzi gli ospiti rifiniscono il punteggio con il terzo gol dell’argentino Suarez (il migliore insieme al portiere Principi) e di Nardi che al 33’ chiude i giochi di un pomeriggio brillante per la formazione gialloblù che festeggia l’ennesima bella prova.

Il tabellino

OSIMO FIVE – SERRALTA 2-8

MARCATORI: pt 10’ e 11’ Suarez, 20’ Strappato, 24’ Gabbanelli Giacomo; st 7’ Seferi, 8’ e 33’ Nardi, 22’ Bonci, 24’ Borioni, 32’ Suarez

OSIMO FIVE: Giaconi, Sohail, Dollani, Gabbanelli Marco, Panetti, Santiago, Strappato, Piscopo, Iaconeta, Gabbanelli Giacomo, Carancini, Giavoni. All. Martin

SERRALTA: Principi, Seferi, Dialuce, Paciaroni, Stacchiotti, Liuti, Suarez, Bonci, Nardi, Piccinini, Borioni, Tibaldi. All. Riccio

Roberto Pellegrino