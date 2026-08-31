Domenica 4 ottobre la Lube sarà al PalaCiarapica per l’amichevole col Cisterna Volley

La Cucine Lube Civitanova torna a San Severino per uno degli appuntamenti ormai fissi della sua estate. Negli ultimi due anni, prima dell’inizio del campionato, il palasport “Albino Ciarapica” aveva ospitato la sfida Lube – Modena (coach Alberto Giuliani). Quest’anno cambia l’avversario, ma non la tradizione: nel pomeriggio di domenica 4 ottobre (inizio ore 17.30) i biancorossi affronteranno Cisterna Volley, in quella che sarà la prima amichevole ufficiale della preseason.

Sono otto, complessivamente, i test già programmati dalla Cucine Lube in vista della SuperLega Credem Banca 2026-27. Il percorso di avvicinamento al campionato prevede cinque allenamenti congiunti, l’amichevole di San Severino e le due gare della Jesi Volley Cup, in programma nel fine settimana del 10 e 11 ottobre al PalaTriccoli di Jesi.

La preparazione entrerà nel vivo sabato 12 settembre, alle 18, con il primo allenamento congiunto sul campo dell’Essence Hotels Fano, al PalaAllende. Quattro giorni più tardi, mercoledì 16 settembre alle 17, la Lube affronterà l’Associati Fisiomed Macerata all’Eurosuole Forum, per poi concedere il bis contro la formazione maceratese martedì 22 settembre, alle 17.45, al Banca Macerata Forum.

Il calendario proseguirà quindi con i due confronti con la Yuasa Battery Grottazzolina: sabato 26 settembre alle 18 all’Eurosuole Forum e mercoledì 30 settembre al PalaSavelli di Porto San Giorgio, con orario ancora da definire. Dopo l’amichevole del 4 ottobre con Cisterna Volley a San Severino, la preparazione si chiuderà con la Jesi Volley Cup, quadrangolare amichevole internazionale che vedrà la Lube impegnata in due sfide al PalaTriccoli.

Un programma costruito, come sottolinea il tecnico Giampaolo Medei, con un livello di difficoltà progressivo. Nella prima parte della preseason, infatti, la squadra non sarà ancora al completo e per questo sono stati scelti inizialmente avversari di serie A2, con l’obiettivo di alzare gradualmente l’asticella fino al confronto con Cisterna e, successivamente, agli impegni internazionali della Jesi Volley Cup. Dal 28 settembre Medei dovrebbe avere a disposizione anche i canadesi Eric Loeppky e Jackson Howe, mentre nei giorni successivi è previsto il rientro degli altri nazionali biancorossi.