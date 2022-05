Sabato e domenica 250 “nonnine” della Fiat invadono la piazza

Si avvicina l’evento che segna la 25^ edizione del 500 Septempeda Meeting promosso dal Gruppo Amatori 500 di San Severino. Il raduno, infatti, si tiene sabato e domenica (7 – 8 maggio) in Piazza del Popolo. Sono attesi oltre 250 equipaggi.

A tal proposito, il comando della Polizia locale ha disposto un’ordinanza per disciplinare la viabilità.

Sabato 7 maggio, dalle ore 15 e fino al termine della manifestazione, sarà vietato il transito e la sosta di tutti i veicoli in piazza dal civico n. 19 al civico n. 45.

Domenica 8 maggio, invece, dalle ore 7.30 alle 12, orario previsto per il termine della manifestazione, dal civico n. 19 al civico n. 45 sempre di Piazza del Popolo saranno vietati transito e sosta con l’istituzione dell’isola pedonale.

Su via Garibaldi sarà invece consentita l’entrata e l’uscita in senso unico alternato per esigenze dei residenti e della farmacia Kaczmarek. Il traffico proveniente da via Massarelli dovrà percorrere via Salimbeni per l’uscita dal centro storico.

Il programma del Meeting

Ritrovo nella tarda mattinata del 7 maggio presso la nuova sede dell’associazione, in via della Galetta. Visita guidata alla città e poi partenza per il kartodromo “Il Pipistrello” di Castelraimondo dove si svolgerà la prova di abilità valida per l’assegnazione del Trofeo “Giammario e Graziano Piancatelli”. In serata cena al ristorante Villa Berta e poi divertimento con artisti a sorpresa.

Domenica 8 maggio ritrovo in piazza e inizio delle iscrizioni, poi prova di scorrimento per l’assegnazione del primo Trofeo in memoria di “Roberto Valentini”. Alle ore 11 partenza da piazza per un breve giro turistico e aperitivo presso la ditta Piancatelli. Infine conclusione con pranzo sociale a Villa Berta durante il quale sarà estratta anche una ricca lotteria.

Info ai numeri di telefono 3479846791 oppure 3202507398.