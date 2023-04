La Virtus Fano si conferma “bestia nera” della Sios Novavetro e rovina la festa dei settempedani per il salto in serie B. I fanesi, infatti, hanno vinto 3-1 la sfida decisiva disputatasi ieri al palasport di San Severino di fronte a oltre 500 tifosi locali, i quali hanno sostenuto la squadra del coach Pasquali fino all’ultimo pallone caduta a terra in una partita al cardiopalma. Basti vedere i parziali: 23-25, 23-25, 28-26, 23-25. Le due squadre hanno giocato sempre punto a punto, ma negli scambi conclusivi ha avuto la meglio la Virtus, vuoi per un errore degli avversari, vuoi per una sua giocata di alto livello. Alla Sios Novavetro, presentatasi da capolista al big match (con due punti di vantaggio sul Fano), sarebbe bastata anche una sconfitta per 3-2. La Virtus però è stata più cinica nei momenti clou della gara, specie nel quarto parziale, quando – sotto di due lunghezze (20-18) – ha avuto la forza e la lucidità di recuperare e portarsi sul 24-22, chiudendo poi il conto grazie a un errore in battuta dei settempedani. Fano, dunque, direttamente promosso in serie B. Alla formazione di San Severino resta ora la strada dei play off. Nella passata stagione arrivò proprio alla finalissima della post season e perse contro i fanesi (i quali poi hanno rinunciato al salto di categoria).