Ancora un giorno di mestizia e dolore a San Severino per la perdita di un’altra persona cara, molto conosciuta e stimata in città assieme alla sua famiglia. Ha lasciato la vita terrena la signora Giovanna (per tutti Gianna) Prosperi, già direttrice di Poste italiane presso l’ufficio settempedano.

Ne hanno dato il triste annuncio di figli Emanuele e Fabrizio Piunti, la nuora Roberta, i nipoti Elisa e Alessandro, e Gabriela. I funerali verranno celebrati oggi – venerdì 25 agosto – alle ore 15.30 nella chiesa di San Domenico, partendo dalla casa del commiato “Il Tempio degli angeli”, dove è stata allestita la camera ardente.

Gianna Prosperi aveva 85 anni e molti l’hanno ricordata in queste ore per il suo competente impegno professionale alle Poste, culminato nell’incarico dirigenziale, e per la costante e amorevole dedizione nei confronti della sua famiglia. Lascia un bellissimo ricordo in quanti l’hanno conosciuta e benvoluta.

Ai familiari giungano le condoglianze anche della redazione de Il Settempedano.