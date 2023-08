Torna la quattro giorni dedicata al miglior cibo di strada da tutto il mondo: da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre il piazzale Grandinetti, in zona stazione, ospita la nuova edizione dello Street Food Festival, promosso dall’associazione Gente di strada con il patrocinio del Comune.

Oltre agli stands gastronomici anche le migliori birre europee e musica live con deejay set. Appuntamento tutte le sere, a partire dalle ore 18.

Nei truck food saranno serviti pasta, pizza, arrosticini simboli della cucina italiana, ma anche hot dog come nelle strade di New York, il kebab tipico dei chioschi di Istanbul e poi crepes, proprio come quelle che si mangiano sui boulevard di Parigi, asado argentino e molte altre specialità.