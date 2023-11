La Rhütten San Severino gioca un tiro mancino ai suoi tifosi sciogliendosi al palas Ciarapica al cospetto di un’Halley più reattiva e precisa nelle conclusioni, che alla fine maramaldeggia con l’eloquente score di 50-61. «Non ha funzionato pressoché nulla – è la disamina lapidaria del diesse Guido Grillo -. Basti guardare i numeri per capire che siamo incappati in una serataccia, che purtroppo per noi non è la prima della stagione. Abbiamo chiuso realizzando la miseria di 50 punti, frutto di percentuali demoralizzanti: 16-43 dal campo, 2-27 nei tiri da 3 punti, 12-24 nei liberi e ben 16 palle perse. Con tali statistiche è impensabile riuscire ad avere la meglio su qualsiasi avversario. Se aggiungiamo le nostre assenze ed un arbitraggio poco incoraggiante, la frittata è fatta».

In attesa dell’esordio di Alessio Sorci, tenuto prudenzialmente ancora in panchina nel derby anche se ormai prossimo al rientro, del recupero di Della Rocca che in settimana inizierà ad allenarsi dopo il recente infortunio e di Vignati, nella speranza di avere disponibile anche Uncini, gravato da impegni universitari, la Rhütten si lecca le ferite. La ricetta in questi casi è semplice: rimboccarsi le maniche ed allenarsi a dovere, per evitare di disunirsi alla distanza come è avvenuto contro il Matelica. È lecito attendersi una reazione d’orgoglio dai biancorossi di coach Sparapassi che peraltro ora dovranno affrontare ben 3 trasferte consecutive: nell’ordine a Pedaso (sabato 2 dicembre alle 21.15) ed Ascoli (sabato 9 dicembre alle 19.00), ultime due giornate del girone d’andata ed a Macerata (sabato 16 dicembre alle 21), primo turno dopo il giro di boa. Un trittico di impegni che richiederà una formazione convinta e convincente!

RHÜTTEN SAN SEVERINO – HALLEY MATELICA 50-61

RHÜTTEN: Magnatti 3, Fianchini 4, Grillo, Cruciani, Severini 11, Bibini 9, Potenza 8, Tiranti 10, Ortenzi 6, Sorci n.e., Strappaveccia. All. Sparapassi

HALLEY MATELICA: Boni, Conti 6, Carone 19, Brugnola 8, Gentilucci 5, Onesta 2, Carsetti 2, Offor 2, Costantini 17, Salvucci. All. Porcarelli

Parziali: 8-16, 16-13, 14-7, 12-25; progressivi: 8-16, 24-29, 38-36, 50-61; usciti per 5 falli Potenza (Rhütten); Offor e Costantini (Halley).

Luca Muscolini