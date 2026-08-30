Nuovo romanzo per Enrico Prosperi: “Le oscure luci della Repubblica”

Nuovo romanzo per Enrico Prosperi che torna in libreria con “Le oscure luci della Repubblica”, seguito del precedente lavoro editoriale “Le ombre del Quirinale”. Ancora una volta al centro della storia ci sono il Presidente della Repubblica Paglietti, gli intrighi dei palazzi del potere e un misterioso burattinaio che trama nell’ombra.

Dopo aver sventato due tentativi di golpe, Paglietti è convinto che il momento più difficile sia ormai superato. Ma mentre si prepara a sottoporre il proprio operato al giudizio del Parlamento, scopre che ogni sua mossa è stata prevista e che il vero artefice del complotto non ha ancora giocato la sua carta decisiva. Ferito dal tradimento delle persone più vicine e rimasto quello che sembra essere l’ultimo baluardo a difesa della democrazia, il Presidente sarà costretto a scelte sempre più difficili, arrivando a mettere in discussione anche i propri principi.

Nel nuovo giallo, le maschere cadono e la verità si rivela ancora più inquietante: «Nessuno era ciò che diceva di essere», è la premessa di una vicenda nella quale politica, potere e tradimenti si intrecciano fino a rendere la situazione ancora più pericolosa di quella raccontata nel romanzo precedente.

“Le ombre del Quirinale” raccontava il rapimento della figlia del Presidente della Repubblica e il ricatto messo in atto da un gruppo di uomini per condizionare la formazione del nuovo governo. Un intreccio nato anche dalla passione di Prosperi per le storie di spionaggio. «Mi sono avvicinato alla scrittura per diletto – aveva raccontato in occasione della pubblicazione del precedente romanzo –. Sono da sempre un appassionato di film di spionaggio e da qui è nato questo mio nuovo lavoro».

Poco più che quarantenne, laureato in Ingegneria della produzione industriale e impegnato professionalmente in un’azienda locale, Prosperi coltiva la scrittura insieme alle passioni per la genealogia e il tiro con l’arco. E’ anche presidente dell’associazione “Amici di Pitino”. Dopo “Assassinio in Conclave” e “Le ombre del Quirinale”, con “Le oscure luci della Repubblica” torna dunque a proporre ai lettori un nuovo thriller politico, proseguendo la storia del Presidente Paglietti e del misterioso burattinaio che continua a muovere i fili della Repubblica.

Il romanzo, edito (come i precedenti) con la piattaforma Youcanprint, è disponibile su Amazon Prime.