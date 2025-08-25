Nella Chiesa della Misericordia la “collettiva” di oltre 40 artisti: “L’amore nei colori”

E’ stata inaugurata nella Chiesa della Misericordia, in Piazza del Popolo, la mostra d’arte “L’amore nei colori”: una grande collettiva in cui espongono oltre quaranta artisti di San Severino e dintorni.
Sono Maria Ersilia Valentini, Alba Crognali Frezzini, Inge Bathelt, Ostilio Beni, Mario Gobbi, Luciano Padella, Gianfranco Pizzi, Martina Cochi, Giulia Bellini, Anna Maria Valenti, Maria Paola Marconi, Marina Beni, Ginevra Fiori, Adriano Crocenzi, Fabrizio Savi, Elisabetta Tartabini, Alessandro Di Tofano, Simone Veroli, Alessio Veroli, Genni Jachetta, Barbara Giorgi, Adriana Antonini, Nunzia Lorenzini, Eliana Della Mora, Carlo Gatti, Daniela Scuriatti, Gianni Tartabini, Fiorella Biondi, Nazzarena Lambertucci, tutti di San Severino; poi Susi Rastelli (Montecassiano), Oriano Costantini (Treia), Monica Conforti (Tolentino), Gabriella Gattari (Tolentino), Maria Cristina Leonangeli (Tolentino), Tiziana Cameli (Pieve Torina), Donatella Ciaffaroni (Monte San Giusto), Claudia Del Curto (Fano), Silvana Rossi (Fano), Barbara Bastianelli (Pesaro), Nancy Biraschi (Camerino), Stefano Maraviglia (Camerino), Angelo Tonnarelli (Tolentino).
Ci sono in mostra anche opere di Giovanni Florio, recentemente scomparso.
Inoltre espongono degli artisti… in erba: Davide Rinaldi (11 anni), Edoardo Dialuce (10 anni), Tommaso Dialuce (7 anni), Gloria Caciorgna (9 anni), Violante Bianchi (9 anni).
La mostra, inaugurata dal sindaco Rosa Piermattei – presente anche l’assessore alla Cultura, Vanna Bianconi -, rimane aperta tutti i giorni dalle 17 alle 19.30. Per informazioni chiamare il numero 3890727614.