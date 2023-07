E’ addio tra Samuele Vissani e la Vigor Basket Matelica. Tra il giocatore di San Severino e la società biancorossa è separazione dopo ben sette anni. Samuele Vissani è rimasto colpito da quanto accaduto e gli pesa dover registrare la fine di un rapporto che è stato lungo e positivo e che sembrava poter proseguire e, invece, è terminato in questa calda estate.

“Non pensavo di chiudere così con il Matelica, anche se è ovvio che prima o poi il momento sarebbe arrivato. Sono deluso e rammaricato per quanto successo, soprattutto per tempi e modi. Cercherò comunque di metabolizzare il tutto in fretta in modo da ripartire più carico per iniziare una nuova avventura. Non posso però cancellare in un colpo solo tutti i ricordi belli e speciali che ho vissuto a Matelica. Un grande e affettuoso grazie va alla tifoseria che mi ha sempre supportato e ad un ambiente che mi ha accolto benissimo e dove mi sono trovato alla grande per sette anni”.

Chiuso un capitolo di carriera , ora Samuele ricomincerà in un’altra squadra portando esperienza e la sua proverbiale grinta con l’obiettivo di continuare a fare bene e di conquistare altre soddisfazioni sportive.

r.p.