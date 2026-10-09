“Sconcerto d’amore”: acrobazie, comicità e musica col circo contemporaneo a teatro

Circo contemporaneo, gag comiche e un’insolita orchestra autoportante al centro dello spettacolo diretto da Luca Domenicali con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani. Lo spettacolo è in programma sabato 10 ottobre, alle ore 20.45, al Feronia in apertura della stagione teatrale.

Unisce le tecniche del circo contemporaneo, la comicità del teatro d’attore e la ricerca sonora dal vivo: è Sconcerto d’amore – Le acrobazie musicali di una coppia in disaccordo, lo spettacolo firmato dalla Compagnia Nando e Maila. Ideato e interpretato da Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani, con la messa in scena di Luca Domenicali e la collaborazione artistica di Carlo Boso e Marta Dalla Via, l’allestimento porta sul palco le vicende di una coppia d’artisti eternamente in contrasto, mossa dal tentativo di spezzare la monotonia del proprio pentagramma sentimentale.

L’elemento centrale della drammaturgia e della scenografia risiede nella struttura autoportante utilizzata per le evoluzioni aeree. I pali metallici che sostengono il trapezio e i tessuti non costituiscono un semplice impianto scenico, ma vengono trasformati dagli artisti in un’inedita orchestra sonora: dai tubi emergono le risonanze di campane, contrabbasso, violoncello e arpa, che vanno ad affiancare gli strumenti tradizionali suonati in scena, tra cui fisarmonica, tromba, bombardino, chitarra elettrica, pianoforte e violino.

Nel corso dell’esibizione, tra numeri di giocoleria, acrobazie sospese e battibecchi comici, il duo propone un repertorio musicale variegato che spazia da brani pop e rock eseguiti a testa in giù fino a celebri arie d’opera e pagine di musica classica. L’impianto dello spettacolo prevede inoltre una diretta interazione con la platea, coinvolgendo uno spettatore all’interno delle dinamiche narrative.

Fondata nel 1997 e riconosciuta dal Ministero della Cultura come Impresa di Produzione di Circo contemporaneo e di Innovazione, la Compagnia Nando e Maila vanta un’ampia attività nei festival e nelle stagioni teatrali nazionali e internazionali, ed è stata insignita del Premio internazionale alla carriera Città di Gerace 2026 per la qualità della ricerca artistica. Con una durata di circa 60 minuti, lo spettacolo è strutturato per intercettare un pubblico trasversale e di ogni età