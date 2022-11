La Rhütten San Severino di coach Alberto Sparapassi tiene fede ai pronostici andando ad espugnare, anche se non senza faticare, il parquet dell’Attila Junior Porto Recanati con lo score finale di 63-53, scavando così un solco di 4 punti in classifica generale nei confronti delle quinte Sporting Porto Sant’Elpidio e Basket Fermo. «Non è stata una partita semplicissima – ammette il diesse Guido Grillo – perché avevamo di fronte una compagine giovane e atletica. Siamo tuttavia riusciti a tenerla sempre sotto controllo con vantaggi intorno alla doppia cifra, ma non abbiamo mai inferto il break decisivo. Nel primo periodo, dopo un inizio equilibrato, soprattutto grazie al supporto dei lunghi Potenza e Cruciani, autori di 14 dei 20 punti nel quarto d’avvio, abbiamo chiuso sul +8. Nel secondo quarto abbiamo aumentato il vantaggio grazie a Magnatti, Strappaveccia ed Ortenzi, che ci hanno portato al riposo sul +14: 36-22. Nel secondo tempo i rivieraschi hanno però rosicchiato diverse lunghezze grazie a buone percentuali dalla lunga distanza e si sono portati sul -8 al secondo intervallo corto. Nell’ultima frazione, però, è salito in cattedra il cecchino Fucili che ha firmato 11 dei 13 punti di squadra, per un totale personale di 20 lunghezze e 9 rimbalzi, che ci ha riportati sul +15: 48-63». I due canestri del Porto Recanati nell’ultimo minuto sono serviti solo a limitare il passivo che è pur sempre rimasto in doppia cifra: 53-63. «Con questa vittoria, la sesta su 8 partite – termina Grillo – rimaniamo in scia delle prime e lasciamo le quinte a 4 punti di distacco, niente male. Il tutto in attesa del big match di sabato 3 dicembre con la seconda forza del campionato, il Pedaso Basket. Un’eventuale vittoria ci manderebbe in… orbita alla fine del girone d’andata». Intanto capitan Cruciani e soci si godono la terza impresa corsara della stagione.

ATTILA JUNIOR P. RECANATI – RHÜTTEN S. SEVERINO 53-63

PORTO RECANATI: Battestin 2, Marcone, L. Attili 12, M. Attili 4, Rombini n.e., Gianfelici, Ruggiero 20, Marchetti 2, Conti 3, Marangoni, Alfonsi 8, Napoli 2. All. Calabrese

RHÜTTEN: Uncini 4, Severini, Massaccesi 11, Potenza 8, Cruciani 8, Magnatti 2, Strappaveccia 5 (1 tiro da 3 punti), Fucili 20 (2 t. da 3p.), Ortenzi 3 (1 t. da 3p.), Della Rocca 2, Cantani, Gharbi. All. Sparapassi

Parziali: 12-20, 10-16, 20-14, 11-13; progressivi 12-20, 22-36, 42-50, 53-63.

Luca Muscolini