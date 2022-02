Oncologia, l’assessore Saltamartini: “Nessun rischio di chiusura o ridimensionamento”

Fa chiarezza l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, relativamente al destino dell’Oncologia all’ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino: nessuna chiusura o ridimensionamento del servizio.

“Sull’area del cratere l’investimento è di potenziamento del reparto di Oncologia di San Severino che è una Unità Dipartimentale – spiega l’assessore -, infatti il Primo maggio va in pensione l’attuale Dirigente medico, la dottoressa Benedetta Ferretti, che verrà temporaneamente sostituita da un Dirigente medico del reparto di Oncologia di Macerata in attesa di conoscere l’esito dell’interpello che scade il 25 febbraio, indirizzato a quei medici che vorranno ricoprire l’incarico nell’Unità Dipartimentale. In relazione all’interpello poi – continua Saltamartini – si procederà alla nomina del nuovo dirigente. Tutti i pazienti che sono stati programmati per le visite nei prossimi mesi potranno contare sul servizio che verrà svolto dai nuovi medici. In aggiunta al servizio esistente, poi, ci sarà l’accordo con lo Iom, l’Istituto oncologico marchigiano, a cui sta lavorando la Direzione dell’AV3”.

Il provvedimento formale verrà adottato nelle prossime settimane a seguito dell’istruttoria che è in corso.

La struttura, nata ormai circa 22 anni fa, segue un numero elevato di pazienti che provengono dalle zone montane e non solo. Il Day Hospital di Oncologia Struttura semplice Dipartimentale San Severino Marche verrà quindi mantenuto senza alcuna sospensione della attività.