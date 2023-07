Tante novità per la nuova stagione della Rhütten Basket San Severino di serie D, presieduta da Francesco Ortenzi. La prima, in uscita, riguarda Mario Fucili, l’ala 22enne prodotto del vivaio biancorosso, che ha deciso, di comune accordo con la società settempedana, di provare a spiccare il gran balzo nelle file del Basket Tolentino che dovrebbe essere ai nastri di partenza nella nuova impegnativa serie C a girone unico, comprendente squadre di Marche e Umbria.

«Auguriamo a Mario, prodotto top del nostro fiorente vivaio, il massimo delle soddisfazioni sportive con la nuova maglia – commenta il dirigente storico settempedano Paolo Severini – anche perché dovrebbe probabilmente ritrovare a Tolentino l’altro nostro ex atleta di spicco, Samuele Vissani, lo scorso anno nel team di serie B matelicese. Per problemi legati a lavoro e famiglia non potremo più contare quest’anno su Simone Massaccesi. Dopo sette stagioni con noi e tante soddisfazioni il pollentino Simone, “naturalizzato” settempedano, ci saluta. L’utilizzo della guardia-ala Francesco Uncini, invece, sarà limitato per motivi di studio, poiché è in procinto di partire per l’estero per il progetto Erasmus. Siamo in fase, comunque, di costruzione di un roster che dovrebbe consentirci un campionato al top come lo è stato quello passato, in cui punteremo come è nostro costume sui giovani settempedani con qualche innesto da fuori, anche di provata esperienza». Trattative calde e ufficializzazioni a breve per la nuova Rhütten che si farà valere nel torneo di serie D come ha sempre fatto.

Lu.Mus.