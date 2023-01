In occasione dell’Epifania, il Comitato di Serralta non solo ha organizzato una festicciola con la distribuzione di doni da parte della Befana, arrivata in sella a una vecchia Moto Guzzi, ma ha anche salutato la pubblicazione del nuovo calendario 2023 (dedicato a immagini di scene di vita e ricordi nell’incantevole frazione delle campagne settempedane) e ha promosso l’ormai consueta cerimonia di consegna del premio “Il serraltano dell’anno”. Sono intervenuti pure il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore Sara Clorinda Bianchi.

L’edizione di quest’anno ha visto assegnare il riconoscimento a una coppia di serraltani: Patrizio Panichelli e sua moglie, Rossella Fraticelli, divenuti un riferimento per le feste e la vita di tutti i giorni in questo meraviglioso borgo.