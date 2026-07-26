Terza Categoria, l’Audax Settempedana pronta a ripartire con immutato entusiasmo

Di fronte ad uno stimolante aperitivo allo Javà dell’amico Guardati in attesa di assaporare il profumo dell’erba del campo sportivo. L’Audax Settempedana, alla sua seconda stagione nel torneo di 3^ Categoria, riparte con immutato entusiasmo fra battute e pacche sulle spalle «con l’obiettivo principale di divertirci giocando a calcio e divertire i nostri supporters – rimarca il presidente Carlo Sfrappini, presente con la dirigenza granata al completo all’evento – ma anche con la volontà di migliorare il risultato della nostra prima esperienza dello scorso anno in Terza. Sarà una stagione lunga, in cui avremo bisogno di tutti. Dal canto nostro abbiamo posto le basi per rafforzarci, cosicché non venga meno neanche la finalità tecnico-agonistica che ci siamo proposti. Sarà un bell’impegno ma contiamo di vivere il nostro secondo anno di esistenza con il giusto spirito».

Passando ai volti nuovi nel roster del riconfermato trainer Michele Palazzi, senza dimenticare di ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito all’organizzazione della galassia Audax all’esordio dello scorso anno, ricordiamo la “saracinesca” Lorenzo Tamburri; i difensori Gianluca Colonnelli, il “vichingo”, ed il piccolo ma tenace (ricordate il numero 2 della nazionale tedesca Berti Vogts?) Nicola Rapaccioni. A centrocampo grinta ed esperienza da vendere da parte di Fabio Canullo, a supporto delle punte Luca Rocchi (sabato in vacanza) e Michael Maddaluno, l’ariete.

Nel lotto dei nuovi arrivati si è catapultato nel corso della serata il centrocampista Lorenzo Palazzi, ingaggio last minute, giovane e pimpante.

Il resto della rosa: portiere Paolo Sincini. Difensori: Francesco Baldi, Riccardo Acuti, Filippo Ciccotti, Daniel Galasso, Roland Baruni, Lorenzo Paciaroni e capitan Lorenzo Sparvoli. Centrocampisti: il “Boniek” settempedano Michał Pinkowski, Francesco Milantoni, Edoardo Magnapane, Luca Biciuffi e Michele Rosu. Attaccanti: Leonardo Cappellacci, l’estroso Roberto “Pela” Pelagalli ed il “corsaro” Francesco Gasparrini. Prezioso supporto in magazzino l’ex Settempeda Giuseppe “Peppe” Bonifazi, tornato operativo. Posati i calici, non resta che tornare in campo.

Luca Muscolini