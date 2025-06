Sala Italia, l’Uteam ha chiuso l’anno accademico 2024-2025

Nel pomeriggio di venerdi 30 maggio la sala Italia ha ospitato il saluto di fine anno accademico 2024-2025 dell’Università della terza età dell’Alto maceratese (Uteam).

La direttrice dei corsi, l’impagabile professoressa Anna Vissani, ha introdotto il pomeriggio con un breve excursus sulla Fondazione e sulla storia dell’istituzione culturale settempedana, elogiandone le molteplici finalità sociali e culturali e ringraziando i coordinatori delle varie sedi “distaccate”, non ultima la new entry di Muccia. Sono intervenute numerose autorità locali, a cominciare dal sindaco di San Severino, Rosa Piermattei.

È seguita un’interessante disamina sul significato della storia e sull’acquisizione delle fonti storiche da parte del rettore dell’Uteam il professor Giammario Borri.

Hanno partecipanto anche i giovani componenti del gruppo “Ricci e poveri” che, con la loro musica, hanno allietato l’iniziativa.

Nel corso della serata non poteva mancare un affettuoso applauso per salutare il sempre generoso e appassionato presidente Adriano Vissani, il quale, pur non potendo intervenire personalmente, ha fatto la sua parte per far sì che la chiusura dell’anno accademico fosse un altro momento ben riuscito.

Fiorino Luciani