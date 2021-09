Calcetto C2: la squadra di Falsetti ha iniziato la preparazione

La squadra di calcio a 5 del Serralta ha dato il via alla stagione con la preparazione atletica che occuperà i primi giorni di un periodo che vedrà allenamenti quotidiani per poi passare alla fase tecnico-tattica al palazzetto cittadino e allo svolgimento di alcune amichevoli, le quali saranno utili al gruppo come tappa di avvicinamento agli impegni ufficiali.

Novità principale è quella in panchina con il nuovo allenatore Fabio Falsetti che disporrà di un organico per lo più invariato e con diversi giovani, anche se alcuni elementi hanno salutato. In tal senso la dirigenza gialloblù sta lavorando per cercare giocatori nuovi da inserire in rosa per rendere la squadra più competitiva. Nel frattempo sono stati resi noti gli appuntamenti agonistici 2021-22 a cominciare dalla Coppa Marche, competizione che segnerà il debutto, con il Serralta accoppiato al Sambucheto. Andata in trasferta il 17 settembre, ritorno una settimana dopo.

Per quanto concerne il campionato, invece, il club gialloblù è inserito nel girone B di C2 e l’esordio avverrà venerdì 1 ottobre in quel di Macerata contro l’Invicta Futsal. La prima in casa al Palas Ciarapica è per venerdì 8 ottobre contro l’Aurora Treia.

Ventidue le giornate previste (12 formazioni al via) con ultimo turno in data 25 marzo. Questi gli avversari: Avenale Cingoli , Don Bosco Macerata, Borgorosso Tolentino, Sambucheto, S.M. Apparente, Filottrano, Villa Strada Cingoli, Aurora Treia, Fabriano, Sarnano, Invicta Futsal Macerata.

