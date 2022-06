Motivate, esperte nei rispettivi campi della matematica e delle lingue straniere, sorrette dalla ferma volontà di essere il degno supporto di quegli alunni che, nel corso degli anni, avranno bisogno del loro supporto. Stefania Calcabrini (materie scientifiche) e Danila De Santis (umanistico-linguistiche) hanno brillantemente superato il periodo di formazione e prova che ha visto quest’anno in prima linea le due docenti nel comparto Sostegno della Secondaria dell’Ic Padre Tacchi Venturi di San Severino. Esaminate dal dirigente scolastico reggente Sandro Luciani a capo della commissione composta dalle docenti Gabriella Sparvoli (Infanzia), Alessandra Aronne (Primaria) ed Emanuela Bassano (Secondaria), le due tirocinanti, seguite nel corso delle attività annuali al “Venturi” dai docenti tutor Luca Muscolini e Livia Tacchi, hanno dato prova di avere tutte le carte in regola per poter entrare a far parte in pianta stabile dell’organico scolastico effettivo d’istituto. A breve un altro piccolo sforzo per ribadire il grado di preparazione maturato in sede ministeriale. Le nuove leve sono ormai pronte. Per l’intanto primo step ufficiale superato, con gradito spuntino finale collettivo, che non guasta mai.

L.M.