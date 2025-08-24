La Settempeda ne fa 4 in amichevole con la Belfortese, doppietta di Perez

A sette giorni dal primo impegno ufficiale (Coppa Italia sabato 30 agosto) e al termine della terza settimana di preparazione, la Settempeda affronta il quarto allenamento congiunto dell’estate ospitando la Belfortese. Il primo test con un avversario di categoria inferiore termina con il successo per 4-3 dei biancorossi di casa al termine di una sgambata piacevole, divertente, con tante occasioni e che ha fornito buone indicazioni ai due tecnici. Pierantoni prosegue nelle prove di uomini e di formazione facendo ruotare tutti gli elementi (nella ripresa dentro tutti i giovani); Fondati testa i suoi uomini in un match impegnativo e mette minuti nelle gambe. Cresce di condizione e tatticamente la Settempeda, mentre la Belfortese conferma di poter essere una squadra che potrà dire la sua nella lotta al vertice nel torneo di Prima Categoria.

La cronaca

La Settempeda torna davanti ai propri tifosi per l’allenamento con la Belfortese mettendosi alla prova in vista del debutto ufficiale in Coppa. La sfida mostra le due formazioni che hanno voglia di fare e tengono da subito ritmi alti. Primo squillo degli ospiti con girata al volo di Consoli che passa di poco sopra la traversa. Rispondono i locali con una notevole azione personale di Perez (uno dei migliori e in condizione invidiabile) che parte da metà campo, si allarga sulla destra, mette davanti alla porta un pallone perfetto. Sfrappini arriva in corsa e può colpire indisturbato di testa da pochi passi ma gira clamorosamente sul fondo da pochi passi fallendo un’occasione gigantesca. Gara gradevole e in equilibrio. Al 16’ ci prova Galdenzi dal limite con Giulietti sicuro nella parata a terra. Al 22’ arriva la prima rete. Montanari pennella da sinistra un cross rasoterra che Bernabei va a deviare in scivolata con il sinistro trovando una autentica prodezza con pallone che si infila nell’angolo opposto. Poco dopo lo stesso Bernabei (molto attivo e positivo) ci riprova dal limite ma non è preciso. Arriva il temporale sul Soverchia con lampi, tuoni e pioggia torrenziale e ciò porta le squadre ad interrompere l’allenamento per ripararsi negli spogliatoi. Dopo la pausa forzata (una ventina di minuti) si ricomincia e la Belfortese appare più pimpante tanto da trovare il pari. Il merito è di Perrella che indovina un gran tiro di destro dalla lunga distanza che, dopo aver toccato il palo interno alla destra di Giulietti, si spegne in rete.

Il secondo tempo vede pochi cambi (arriveranno più avanti da ambo le parti e nella Settempeda solo in tre disputeranno i 90’) e allora la partita è ancora piacevole e con spunti interessanti. Angolo per i biancorossi con palla che arriva a Perez che trova una girata volante di esterno che manda la sfera sotto la traversa superando il neo entrato Giorgi. Poco dopo punizione per la Settempeda che viene eseguita da capitan Quadrini: bel destro sotto la traversa ottimamente deviato dal balzo di Giorgi. Al minuto 8 la Belfortese sorprende la difesa di casa con una ripartenza veloce condotta da Perrella che fa viaggiare l’ex Wali che con la punta del piede anticipa Marchegiani in uscita fuori area e spinge il pallone nella porta vuota per il nuovo pareggio. Inizia il momento favorevole alla Settempeda che crea diverse chance. La prima arriva dopo il movimento sulla sinistra di Compagnucci che serve Ammora che calcia verso il primo palo trovando Giorgi attento e pronto alla deviazione. La seconda con lo scatenato Perez che trova un varco e poi appoggia in area a Bernabei che scarica il rasoterra respinto con il piede dal portiere ospite. La terza è quella buona per tornare avanti: Rango accelera palla al piede centralmente e poi allarga verso Ammora con il 2007 che batte di prima intenzione con l’interno destro trovando una traiettoria perfetta sotto il sette più lontano. La Settempeda non è sazia e al 22’ fa quaterna grazie a Perez che va in pressing sul portiere avversario che cerca il rinvio ma trova il piede dell’argentino che in scivolata impatta la sfera che rimbalza in rete. Al 25’ il solito Perez sfiora la tripletta personale con un colpo di testa, su cross dal fondo di Ammora(entrato molto bene), che esce di pochissimo. Sempre Perez(33’) protagonista con un assist in verticale che manda Compagnucci davanti alla porta: l’attaccante salta Giorgi in uscita, si allarga verso sinistra e quando tira trova il portiere che mette in corner. Un guizzo della Belfortese regala agli ospiti il terzo gol e grazie a due elementi entrati dalla panchina. Bel movimento sulla trequarti di Castignani che poi effettua un passaggio filtrante per Khouzima che davanti alla porta non sbaglia. Ultima azione del pomeriggio è ancora di marca locale con Perez che lancia nello spazio Companucci che calcia in diagonale con palla che sfiora il palo. Finisce 4-3 per la Settempeda che ora dovrà pensare alla gara di Coppa contro il Camerino, anche se prima ci sarà l’ultimo test in casa della Folgore Castelraimondo (mercoledì 27, ore 20).

Il tabellino

SETTEMPEDA-BELFORTESE 4-3

MARCATORI: 25’ Bernabei, 35’ Perrella, 47’ Perez, 53’ Wali, 63’ Ammora, 67’ Perez, 80’ Khouzima

SETTEMPEDA PT: Giulietti, Brandi, Montanari, Pagliari, Zappasodi, Bernabei, Quadrini, Rango, Compagnucci, Perez, Sfrappini.

SETTEMPEDA ST: Marchegiani, Brandi (80’ Amici), Montanari (68’ Eugeni), Pagliari, Zappasodi (78’ Corna), Bernabei (64’ Paciaroni), Quadrini (73’ Massacci), Rango (68’ Monachesi), Compagnucci, Perez, Ammora. All. Pierantoni

BELFORTESE: Rocchi, Garbuglia, Polinesi, Kakuli, Nasif, Filacaro, Perrella, Marini, Galdenzi, Consoli, Wali. A disp. Giorgi, Santecchia, Ercoli, Troscè, Khouzima, Castignani, Prugni. All. Fondati

ARBITRO: Ubaldi

Roberto Pellegrino