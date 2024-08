Itts “Divini”: a settembre inizia un corso serale di Informatica

Volete riprendere gli studi o conseguire un secondo diploma? Avete come obiettivo una riqualificazione professionale o volete migliorare le competenze personali con un aggiornamento che vi consenta di lavorare in contesti professionali migliori?

Ebbene l’Istituto tecnico tecnologico “Divini” di San Severino comunica che sono aperte le iscrizioni al corso serale di informatica di durata triennale, finalizzato al conseguimento del diploma di Informatica, riconosciuto dal Ministero e spendibile sia nel mondo del lavoro che per l’accesso ai corsi universitari.

Il corso, rivolto a giovani e adulti, è gratuito (sono previste soltanto le tasse scolastiche obbligatorie) ed è adatto in particolare a lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti, giovani in cerca di prima occupazione, disoccupati e coloro che desiderano conseguire un secondo titolo di studio (anche per chi è già in possesso di un diploma di scuola superiore, ma intende conseguire un altro diploma in ambito tecnologico).

Le lezioni inizieranno a settembre 2024 e avranno orari flessibili e compatibili con le proprie attività lavorative (dalle 17.30 per due giorni a settimana e dalle 18.30 per gli altri tre giorni).

Per avere maggiori informazioni o per verificare di avere i requisiti per l’iscrizione è possibile contattare l’Istituto Tecnico al numero 0733645777 e chiedere del professor Rodolfo Santamarianova (rodolfo.santamarianova@divini.org).