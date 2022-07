Grande soddisfazione per la Settempeda, per i dirigenti e per i responsabili e per i tecnici del settore giovanile in particolare, per la notizia che riguarda due giovanissimi talenti. E’ ufficiale il passaggio all’Ancona calcio di Mattia Crescentini (classe 2010) ed Enrico Mengani (classe 2011). Per i due figli d’arte (i papà Luca e Christian sono stati giocatori, anche della Settempeda) inizia dunque una nuova, bella e affascinante avventura che li vedrà difendere i colori della società dorica con la quale il club di San Severino ha da tempo una solida e proficua collaborazione (come d’altronde anche con il Perugia) che sta dando ora i primi interessanti frutti.

Dopo una serie di allenamenti e provini, Crescentini e Mengani sono stati scelti dal club del capoluogo regionale e nel prossimo campionato (parliamo della categoria Esordienti) saranno impegnati rispettivamente nell’under 13 nazionale e nell’under 12 provinciale. Parte così una nuova esperienza per due ottimi talenti che si spera possano mettersi in mostra, divertirsi e crescere calcisticamente nel modo giusto.

Potrebbero essere i primi di una lunga serie Crescentini e Mengani, dato che il settore giovanile ha tantissime squadre, numeri invidiabili e molti elementi validi e quindi potrebbero nascere altre opportunità per alcuni dei talenti biancorossi. Gli ottimi riscontri che si registrano ogni anno testimoniano il bel lavoro svolto da dirigenti, responsabili e istruttori che con la loro professionalità, competenza e impegno stanno facendo crescere in maniera esponenziale il settore giovanile della Settempeda ormai consolidatosi come uno dei migliori e più importanti delle Marche.

Roberto Pellegrino