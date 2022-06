Prima dell’ultimo atto, il primo esame della propria carriera che gli alunni della 3C, così come i colleghi studenti delle altre tre terze dell’Ic Tacchi Venturi sosterranno a breve, c’è stato il tempo per un’uscita distensiva che, se non ha potuto sostituire come fascino la classica gita d’istruzione di fine anno scolastico, ancora negata per i rischi del Covid, ne è stato un degno assaggio. Tappa nell’alto maceratese, nel tranquillo centro di Pioraco ravvivato per un afoso pomeriggio di un sabato di inizio giugno dai baldi giovani settempedani prossimi a superare quello che per loro è stato uno step significativo della vita scolastica ed extra, per continuare ognuno per la sua strada alle superiori. Non poteva mancare la rituale passeggiata lungo il percorso, almeno quello agibile, de “Li Vurgacci”, con l’ammirazione della fossa dei mostri in cui l’artista locale Antonio Ciccarelli ha scolpito le mostruose ma simpatiche facce e tappa sulla cima, dove troneggia l’imponente croce che sovrasta il paese della carta. Ormai stanchi genitori e insegnanti, l’immancabile partitella finale a pallavolo e calcetto ha reso più miti anche gli alunni, prima della cena a base di carne alla brace e tiramisù all’agriturismo “La Castagna” di Fiuminata. Tra aneddoti e commenti su «come eravate piccoli e quanto siete cresciuti», con un occhio all’esame ma anche con un pizzico di malinconia che ha avvolto chi per tre anni si è trovato bene insieme ma deve per forza lasciarsi, si è giunti al termine dell’avventura della scuola media. Ora la briosa compagnia si scioglie, con gli insegnanti orgogliosi di aver fatto crescere con tutta la loro buona volontà un gruppo di ragazzi sinceramente meritevoli della loro stima.

Lu.Mus.