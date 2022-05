Spesso si parla di educazione civica e alla cittadinanza e soprattutto nella scuola dell’infanzia tale percorso di esperienze proposte si intreccia perfettamente con i momenti quotidiani vissuti dai bambini e dalle bambine. È infatti in questo contesto di vita che ci si allena, ci si sensibilizza, si usano parole verso una cittadinanza globale. La cittadinanza globale non si pone come un momento didattico aggiuntivo , ma essa rappresenta un modo per sviluppare non solo i curricoli, ma per offrire ai/alle nuovi/e cittadini/e gli strumenti adeguati per migliorare la società futura. L’ obiettivo finalizzato a potenziare fin da piccolissimi la parte dell’intelligenza rispettosa rivolta ad una prima consapevole accettazione delle proprie responsabilità protende a creare occasioni di possibilità per far percepire ed apprezzare il senso della libertà fondamento per costruire la nostra identità personale, sociale e culturale.

Il plusvalore dei contesti è dato dalla testimonianza preziosa di persone che trovano nella complessità della semplicità il coraggio di rivolgersi ad un gruppo di attenti/e spettatori/spettatrici che con occhi incantati iniziano a riflettere per la costruzione di un benessere collettivo e rispettoso gli uni verso gli altri.

Grazie, quindi, a tutte le forze dell’ordine, in particolare ai Carabinieri, ai Carabinieri forestali, ai volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri e a tutti coloro che sono intervenuti per gli alunni/e della scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” e che si occupano della sicurezza e del rispetto del nostro ambiente e territorio.

v.l.