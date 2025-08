A Chiesanuova finisce in parità (0-0) il primo test amichevole della Settempeda

La prima uscita stagionale lascia alla Settempeda ed a mister Pierantoni buone sensazioni e alcune indicazioni importanti. Finisce a reti bianche (0-0) l’allenamento congiunto con il Chiesanuova (Eccellenza), test che si è giocato al campo sportivo “Sandro Ultimi”. Oltre alle gambe pesanti, c’è stato il gran caldo come ostacolo da superare per i giocatori (cooling break a metà dei due tempi), ma ritmi discreti e alcune azioni pregevoli hanno reso piacevole la partita per il pubblico accorso numeroso. Segnali, dunque, non di poco conto per le squadre visto il periodo, cioè di duro lavoro e con la preparazione appena iniziata quindi con giocatori stanchi e alla ricerca della forma migliore. Si sono viste in campo formazioni completamente diverse tra primo e secondo tempo con i due tecnici che hanno scelto di far mettere minuti nelle gambe praticamente a tutti i convocati. Lo 0-0 finale non rispecchia in pieno quello creato dalle due squadre, perché di occasioni, specie nel primo tempo, ce ne sono state diverse. In casa Settempeda si sono viste alcune cose positive che sembrano di buon auspicio per la stagione che verrà e hanno riguardato diversi aspetti: gioco corale della squadra, idee tattiche (già alcuni movimenti voluti dal mister sono stati ben eseguiti) e prestazioni individuali (buon impatto dei tanti nuovi e dei giovani che hanno mostrato personalità e applicazione). Insomma, primo impegno sul campo da archiviare con segnali incoraggianti.

Prossimo appuntamento, dopo un’altra settimana di preparazione con sedute quotidiane, sabato 9 agosto al “Soverchia” contro la Maceratese (ore 20.45), occasione speciale che coinciderà con la “Partita del Centenario.

La cronaca

La Settempeda va in campo per il primo test precampionato e lo fa affrontando il Chiesanuova in trasferta. Mister Pierantoni porta con sé tutti quelli che stanno svolgendo la preparazione e sceglie di mischiare le carte con due formazioni diverse per i due tempi che sono il giusto mix tra under e titolari. Dei nuovi partono dall’inizio in cinque (Marchegiani, Dutto, Brandi, Paciaroni e Compagnucci) mentre gli altri sono vecchie conoscenze fra cui il neo capitano Quadrini. Molte novità anche in casa Chiesanuova(sono sei) e fra queste ci sono i freschi ex Bartoloni e Cappelletti. La prima iniziativa è biancorossa con Compagnucci che verticalizza per Meschini che arriva a tu per tu con Bartoloni che riesce ad intercettare in uscita il tentativo del giovane attaccante. La risposta dei locali è immediata: Diouane scende sulla destra e mette in mezzo dove Cappelletti tenta la girata al volo spedendo però alto. Quando riparte, la Settempeda è spesso pericolosa come al 15’ quando Rango scatta sulla fascia per poi crossare rasoterra in area dove Sfrappini calcia in corsa non trovando lo specchio. Ancora un affondo ospite dopo un recupero alto di palla che consente a Quadrini di entrare in area e andare al tiro, ma il destro è impreciso. Al 35’ Meschini si mette in proprio andando a concludere dal limite con un destro rasoterra potente che chiama al tuffo Bartoloni che tocca quel tanto che basta con il pallone che, dopo aver sfiorato il palo, termina lentamente sul fondo. Prima del riposo ci prova Mongiello dal limite: rasoterra ben controllato da Marchegiani. La pausa permette ai due allenatori di cambiare completamente formazioni e così nel secondo tempo si vedono altri 22 nuovi giocatori. Nella Settempeda, con Perez capitano, trovano spazio altri giovani insieme agli altri nuovi arrivi (Giulietti, Zappasodi, Bernabei, Ammora, Guermandi e Tulli). Per la prima parte della frazione la partita resta godibile e su ritmi sostenuti poi nel finale prevalgono stanchezza e imprecisioni. Di occasioni se ne contano davvero poche fra le quali quella del minuto 7 generata da Bernabei che taglia il campo con un preciso lancio che raggiunge Guermandi che batte al volo con diagonale che esce di poco. Lo stesso Guermandi, sugli sviluppi di un corner, trova il varco per mettere in rete, ma viene segnalato fuorigioco. La partita giunge al termine senza altre azioni significative e così l’allenamento si chiude sullo 0-0 con reciproca soddisfazione.

Il tabellino

CHIESANUOVA-SETTEMPEDA 0-0

CHIESANUOVA: Bartoloni, Diouane, Ciottilli, Monaco, Hernandez, Di Paolo, Pasqui, Garofalo, Cappelletti, Mongiello, Russo.

Secondo Tempo: Zannotti, Parioli, Vitali, Tanoni, Tacconi, Mosquera, D’Alesio, Bambozzi, Persiani, Mongiello (20’ Pasqui), Caponi.

Allenaotre Mobili

SETTEMPEDA: Marchegiani, Brandi, Eugeni, Pagliari, Dutto, Paciaroni (30’ Carloni), Quadrini, Rango, Meschini, Compagnucci, Sfrappini.

Secondo Tempo: Giulietti, Amici, Bernabei, Sigismondi, Dutto (15’ Massacci), Zappasodi, Ammora, Carloni (15’ Corna), Guermandi, Perez, Tulli.

Allenatore Pierantoni

Roberto Pellegrino