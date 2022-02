L’Agroservice acquista la “Spb”, storica azienda sementiera

L’azienda sementiera Agroservice, che ha sede a San Severino ed è specializzata nella ricerca, produzione e commercializzazione di sementi agricole, ha siglato un accordo con Syngenta per l’acquisizione della storica (fondata nel 1911) azienda sementiera di Società Produttori Sementi (PSB).

Società Produttori Sementi rappresenta un fiore all’occhiello nel settore sementiero italiano e, dalla sua fondazione fino ai giorni nostri, è diventata un centro di riferimento internazionale per lo sviluppo e il miglioramento del grano duro a livello mondiale.

“Siamo particolarmente soddisfatti l’acquisizione della Società Produttori Sementi – ha commentato il presidente e Amministratore delegato di Agroservice, Tommaso Brandoni – perché siamo certi che l’ingresso di questa realtà di eccellenza, nella nostra famiglia, ci permetterà di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento nel mercato ed accrescere le nostre competenze in un settore strategico, come quello del grano duro in Italia”.

Agroservice vanta oggi oltre 2mila clienti e partner attivi sia in Italia che all’estero, le sementi vengono esportate in oltre 40 Paesi, europei ed extra europei, per un fatturato totale annuo di 14-15 milioni.