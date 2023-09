Ci siamo. Adesso si fa sul serio. Parte il campionato di Prima Categoria dove nel girone C la Settempeda è pronta ad andare in campo per la giornata inaugurale.

Sabato 23 settembre i biancorossi inizieranno il loro cammino nel torneo che dovrà vederli protagonisti nella lotta al vertice sul campo della Passatempese (ore 15.30), formazione appena retrocessa dalla Promozione.

Esordio in trasferta per Ferranti e i suoi ragazzi che dopo un mese di preparazione sono carichi e pronti ad affrontare un cammino che, visto l’organico messo in piedi dalla dirigenza, dovrà essere pieno di soddisfazioni e diretto verso obiettivi significativi.

Le premesse ci sono tutte. Squadra molto cambiata rispetto all’anno scorso: nuovo il tecnico e tanti nuovi elementi per un gruppo competitivo e forte che dovrà fornire risposte importanti, quelle che tutti si attendono (società, tifosi, simpatizzanti, città). Per il primo impegno casalingo, invece, si dovrà attendere sabato 30 settembre quando la Settempeda ospiterà il Pollenza per il primo dei due match di fila al “Soverchia” con l’altro il 7 ottobre contro il Porto Recanati. Il 14 ottobre, invece, l’atteso derby in quel di Camerino.

Per i tifosi che non potranno seguire la squadra del cuore ci sarà la possibilità di seguire la cronaca di tutte le gare dei biancorossi grazie alla diretta radiofonica offerta da Radio Vela International di Castelraimondo (direttore Ernesto Riccioni) grazie a “Vela Gol”. Un calcio minuto per minuto che prevede tutti i sabati collegamenti dai campi delle sfide più importanti. Per ascoltare la trasmissione bisogna andare su internet e digitare “Velagol.it ascolta la radio” collegandosi così alla diretta delle partite.

