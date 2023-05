Periodo di doppio impegno per la juniores della Settempeda guidata da mister Andrea Fattori essendo impegnata contemporaneamente in due manifestazioni: Torneo Carlini-Orselli e Coppa provinciale.

Due le partite già andate in scena.

La prima ha visto i giovani biancorossi debuttare alla grande nella Coppa visto che è arrivata una prestigiosa e squillante vittoria sulla Maceratese (4-0 con reti di Cicconetti, Mandolesi e doppietta di Sfrappini), mentre il secondo impegno, il primo in trasferta, sarà sul campo del Montecassiano.

Per l’importante vetrina del Carlini-Orselli, invece, la juniores ha vissuto un amaro esordio dato che è stata sconfitta per 2-0 dall’Aurora Treia in una gara che ha dato comunque buone indicazioni per il tecnico Fattori che si è detto contento per l’impegno mostrato dai ragazzi (molti dei quali Allievi e quindi sotto età rispetto alla cateoria) che hanno tenuto in maniera ottimale il campo contro avversari più strutturati fisicamente e con più esperienza.

Adesso il torneo proporrà alla Settempeda il primo match casalingo, quello contro la Fermana (mercoledì 10 maggio, ore 18, campo Leonori). Il resto del programma del Carlini-Orselli vedrà le partite contro la Cluentina (a Macerata, venerdì 12 maggio, ore 19), poi ancora in casa contro il Montefano (mercoledì 24 maggio, ore 18.30), ultimo match del girone, e nel caso di passaggio del turno si tornerà in campo sabato 3 giugno.

Per la Coppa provinciale, invece, questi gli appuntamenti: contro l’Aurora Treia (domenica 14 maggio, ore 15.30) e il Caldarola (domenica 28 maggio ore 15.30) in casa; contro il Matelica (sabato 20 maggio, ore 18) e il Montecosaro (4 domenica giugno, ore 15) in trasferta.

Roberto Pellegrino