“Mafalda Minnozzi, orgoglio settempedano e ambasciatrice della musica italiana nel mondo”

Una visita ricca di emozioni e profondo legame con le proprie radici. Il sindaco Rosa Piermattei ha ricevuto in Municipio l’artista Mafalda Minnozzi, di recente insignita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia.

All’incontro erano presenti anche la mamma dell’artista, la signora Milvia, il marito e manager Marco Bisconti, il virtuosissimo chitarrista statunitense Paul Ricci, da anni collaboratore nei prestigiosi progetti discografici di Mafalda, e l’assessore comunale alla Cultura, Vanna Bianconi.

Cresciuta a San Severino, città d’origine della sua famiglia a cui è profondamente legata, Mafalda Minnozzi ha saputo costruire una straordinaria carriera artistica a cavallo tra l’Italia, il Brasile e gli Stati Uniti. Definita “ambasciatrice della canzone italiana nel mondo”, la cantante e compositrice ha portato la tradizione musicale nostrana sui palcoscenici più prestigiosi dei cinque continenti, fondendola con le raffinate sonorità del jazz, della bossa nova e della musica popolare brasiliana.

Un percorso musicale e umano indissolubilmente intrecciato con la città di San Severino e con il suo storico teatro Feronia, autentica casa artistica di Mafalda e luogo del suo debutto assoluto nel giugno del 1986. Sul palco del Feronia, uno dei teatri comunali all’italiana patrimonio mondiale dell’umanità Unesco, l’artista ha firmato capitoli memorabili della sua storia personale e professionale: dai trionfi giovanili con l’ospitalità a Rita Pavone e Teddy Reno, alle indimenticabili esibizioni con l’orchestra d’archi del maestro Christian Pintilie ai tempi della sua partecipazione a Uno Mattina su Rai 1. Sempre al teatro Feronia ha registrato il celebre “Live in Italia” al fianco di giganti della musica come il sassofonista statunitense Butch Thomas, il pioniere del drum and bass dj Patife e la cantautrice Mariella Nava.

Il legame con la comunità settempedana si è manifestato con forza anche nei momenti di maggiore emergenza, come dopo il terremoto, quando Mafalda ha promosso e organizzato proprio al F eronia l’evento benefico “Ricominciamo dal Jazz” per raccogliere fondi destinati alla ricostruzione del palcoscenico del cinema Teatro Italia, coinvolgendo grandi nomi come Gabriele Mirabassi, Daniele di Bonaventura, Giovanni Ceccarelli, Marco Pacassoni e Antonio Onorato.

Il conferimento del titolo di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia da parte del Capo dello Stato rappresenta il coronamento di un impegno constante nella promozione della cultura e dell’identità italiana all’estero nonché dei recenti successi internazionali, tra cui i consensi conquistati oltreoceano.

Un impegno portato avanti elevando costantemente il profilo culturale e artistico delle sue produzioni anche grazie alla presenza al Feronia, negli anni, di illustri ospiti e personalità come Saverio Marconi, Scialpi, Paolo Soriani, Gian Battista Vannozzi e Marina Tuni.

Un cammino, quello di Mafalda Minnozzi, reso possibile dalla sinergia costante con il marito e impresario Marco Bisconti, da sempre produttore esecutivo dei suoi progetti, e con il direttore musicale Paul Ricci.

Durante il cordiale colloquio, il primo cittadino Rosa Piermattei ha voluto omaggiare l’artista a nome di tutta la cittadinanza settempedana, consegnandole una pergamena celebrativa a ricordo dei prestigiosi traguardi raggiunti.

“Per San Severino è motivo di gioia e orgoglio riabbracciare Mafalda – ha dichiarato il sindaco Rosa Piermattei –. La sua carriera straordinaria, impreziosita da questa altissima onorificenza concessa dal Presidente Sergio Mattarella, dimostra quanto il talento, la dedizione e la passione possano portare lontani senza mai recidere quel legame profondo con la propria terra d’origine. Mafalda non è soltanto una straordinaria voce e una prestigiosa ambasciatrice della musica italiana nel mondo ma è una donna dalla sensibilità unica che porta sempre nel cuore San Severino. A lei, a suo marito Marco e al maestro Paul Ricci vanno i nostri più affettuosi auguri per una carriera ricca di nuovi e prestigiosi traguardi”.

Visibilmente commossa, Mafalda Minnozzi ha ringraziato il sindaco e l’Amministrazione comunale per l’affetto e la costante vicinanza, riaffermando il suo forte attaccamento alla città settempedana, dove torna sempre con gioia tra un tour internazionale e l’altro, definendo il teatro Feronia e San Severino come la sua vera casa che mai smetterà di esserlo.