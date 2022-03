Corso sull’affido familiare: rinviato il primo incontro

Gli organizzatori del corso informativo su “L’affido familiare: un atto di amore” comunicano che l’incontro di apertura – previsto per sabato 5 marzo (ore 15-18) – viene rinviato a data da destinarsi per previsioni meteo avverse: è prevista neve. Restano confermati gli altri appuntamenti del ciclo, programmati di sabato pomeriggio (fino ad aprile) nella sede della Caritas vicariale in via Nazario Sauro.

Il corso quindi inizierà sabato 12 marzo.

L’iniziativa, finanziata dall’Unione montana Potenza Esino Musone con il bando Scuola per genitori, è organizzata dall’Associazione Help Sos Salute e Famiglia in collaborazione con Age Marche, Consultorio familiare “Il Prisma”, Caritas vicariale di San Severino e il Centro culturale “Tarkovskij”.

Negli incontri – cinque in tutto – saranno coinvolte le associazioni “La Goccia onlus”, “Famiglie per l’accoglienza” e “Mondo minore onlus”, che tutti i giorni supportano e accompagnano le famiglie in questo percorso. Per prenotazioni o informazioni scrivere a info@associazionehelp.org o chiamare il numero 351 1804334. E’ previsto un collegamento in diretta dalla pagina Facebook dell’associazione Help per rendere il corso fruibile a tutti.