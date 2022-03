Comune mobilitato per accogliere e sostenere i cittadini ucraini in fuga dalla guerra

Il Comune sta raccogliendo la disponibilità di alloggi, già dimostrata da alcune famiglie settempedane, e alcune offerte di ospitalità nei confronti dei cittadini ucraini in fuga dalle proprie terre coinvolte dall’invasione russa. Inoltre l’Amministrazione locale, oltre ad agevolare i contatti tra chi vive qui e chi è in fuga dalla guerra, sta organizzando – assieme a Caritas, Croce rossa e altre associazioni – numerose iniziative allo scopo di aiutare chi sta vivendo in prima persona l’assurdo dramma.

“E’ vero che il coordinamento di questo genere di iniziative spetta alla Prefettura con la quale abbiamo attivato tutti i canali mettendoci a completa disposizione – spiega il sindaco Rosa Piermattei – ma sul territorio ci stiamo già muovendo, com’è doveroso che sia, tant’è che ci sono famiglie che, scappate dall’Ucraina, hanno già trovato ospitalità presso amici e parenti che da tempo risiedono da noi. Attraverso altri canali, inoltre, abbiamo convogliato diverse raccolte di generi alimentari e beni di prima necessità. Come Comune abbiamo messo subito a disposizione alcuni nostri locali da adibire allo scopo e che possiamo volentieri continuare a mettere a disposizione anche secondo le indicazioni che ci giungeranno dalla Prefettura o da altri organi. A San Severino ci sono proprietari di immobili vuoti che mi hanno contattata mettendo a disposizione alloggi, ma anche famiglie che stanno dando disponibilità per l’accoglienza, in casa, di mamme con figli o famiglie con bambini in fuga dall’Ucraina. Cerchiamo di coordinare in qualche modo anche questo genere di iniziative perché potrebbe esserci bisogno di strutture visti i venti di guerra che, purtroppo, continuano a soffiare nonostante i vari appelli alla pace da parte della comunità internazionale cui ci siamo uniti con forza e decisione”.

Chi fosse interessato a segnalare disponibilità ad accogliere persone, a fornire aiuti o ad organizzare qualsiasi tipo di attività di solidarietà nei confronti del popolo ucraino, può farlo utilizzando ma la mail info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Il sindaco Rosa Piermattei sta tenendo contatti con ucraini che vivono in città per cercare di monitorare costantemente la situazione, mentre il Comune ha già messo a disposizione di chiunque voglia contribuire, secondo le proprie possibilità, il conto corrente per offerte che andranno indirizzate seguendo la causale “Comune di San Severino Marche a favore del popolo ucraino”.

Il codice Iban è il seguente: IT36W0306969150100000046015.