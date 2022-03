Uteam: le piante grasse secondo il botanico Andrea Ionna

Continuano gli incontri di cultura generale organizzati dall’Uteam (Università terza età dell’alto maceratese), presso l’aula magna di via Salimbeni, su temi di interesse naturalistico o riguardanti il territorio delle Marche. L’ultimo incontro, in ordine di data, è stato quello tenuto dal docente di botanica Andrea Ionna, che ha intrattenuto i numerosi partecipanti sul tema “Le piante grasse”: una carrellata molto ampia con nomi, foto e informazioni su queste piante definite anche succulente, con consigli sulla coltivazione e il mantenimento. La successiva conferenza di botanica è prevista per il 22 maggio, per parlare delle “orchidee del monte Acuto”.

Oltre alle conferenze in aula sono previste delle uscite guidate sempre dal docente di botanica Ionna, nelle seguenti località: Fiuminata e Pioraco, il 3 aprile 2022 (“gli stoni” del parco Grilli, visita al museo della carta e filigrana e all’eremo della Madonna della grotta), Valfornace il 19 aprile (passeggiata sull’anello del lago di Boccafornace), Pieve Torina l’8 maggio (“percorso delle acque”), Cingoli il 15 maggio (“il Bosco delle Tassinete”), Treia “le orchidee del Monte Acuto” (data da definire).

Sono previsti, inoltre, con altri relatori, i seguenti incontri: conferenza dell’architetto Luca Maria Cristini su “San Severino Vescovo di Settempeda. Storia, iconografia e arte ” (15 marzo 2022, ore 17); “La madre di Cecilia” con l’autrice, professoressa Maria Pierandrei (24 marzo 2022, ore 16); conferenza del cardinale Edoardo Menichelli sul “Sinodo” (data da definire).

Fiorino Luciani