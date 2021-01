New look per la “FM Bike Service” di Francesco Mosciatti

L’emergenza Covid non sembra frenare le attività settempedane e gli investimenti di molti imprenditori sul territorio. In queste settimane anche il negozio FM Bike Service di Francesco Mosciatti, in via Settempeda al civico 86, ha allargato i propri spazi e si è rinnovato, dando continuità a un’impresa che va avanti ormai da tempo. Insieme all’officina, che presto si presenterà anch’essa rinnovata, è stata aperta una nuova esposizione con bici per grandi e piccoli, cicli tradizionali, mountain bike e soprattutto le nuovissime e-bike per muoversi in città, per il trekking e per muoversi su impegnativi e difficili percorsi in montagna. Oltre alla vendita la FM Bike Service effettua anche il noleggio.

Rivenditore Shimano, Pro, Rock Shox, Sram, Vittoria Fox, Formula, Look, Maxxis, Ritchey, Finish line, Schwalbe, Gist, Bell, Giro, Alpina, Lezyne, KMC, Race one, Selle SMP, Selle Italia, selle San Marco il negozio è anche centro specializzato per la vendita di accessori delle migliori marche, officina di riparazione e centro assistenza autorizzato sospensioni Fox, Marzocchi, Andreani Group, Ohlins, Formula, Rock Shox.

A far visita all’attività, dopo la riapertura nel periodo delle festività, anche il sindaco Rosa Piermattei che si è intrattenuta con i gestori per parlare anche delle future progettualità destinate alla mobilità dolce che vedranno sicuramente protagonista San Severino e il territorio della ValPotenza.