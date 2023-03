Prende il via anche nelle scuole settempedane il contest che abbina cicloturismo, riuso e ambiente “Ri-Bike. Pedalando verso la sostenibilità”, promosso dal circuito “Noi Marche Bike Life” e patrocinato dall’Amministrazione comunale.

Il concorso è rivolto a due categorie: gli alunni delle classi quinte della Primaria e quelli della Scuola secondaria di primo grado, oltre che ai ragazzi un po’ più grandi e già maggiorenni.

Gli studenti di Primaria e Medie dovranno realizzare un video racconto dedicato a una bicicletta usata: quella dei propri genitori o dei propri nonni, quella utilizzata dalla mamma per andare a fare la spesa o dal papà per sgranchirsi le gambe. Per i più grandi spazio alla fantasia per raccontare, sempre in un video, una passeggiata ambientale nel territorio comunale. Il contest scadrà il 27 aprile. Una speciale commissione valuterà i lavori e decreterà i vincitori ai quali andranno due bici rigenerate.

L’assessore ai Servizi alla Persona e al Turismo, Michela Pezzanesi, ha consegnato il materiale da distribuire ai ragazzi dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” nelle mani del dirigente scolastico Sandro Luciani.

L’invito, valido per gli studenti settempedani, ma anche per i ragazzi più grandi, è quello di prendere parte alla lodevole iniziativa.