“Teatri”: ecco “My favorite flowers” al Feronia e l’incontro con Lucia Tancredi all’Italia

Dopo il grande successo della prima data della stagione di circo contemporaneo, che sabato scorso ha regalato infinite risate con la compagnia belga Okidok, ecco il primo appuntamento fuori abbonamento della stagione di prosa dei Teatri di Sanseverino al Feronia e il primo incontro della rassegna degli Incontri con l’autore all’Italia.

Sabato 26 ottobre, a partire dalle ore 20.45, c’è “aria di famiglia” con Tony Felicioli, Emanuele Gatta, Sofia Santilli, Maurizio Scocco, Dalila Maretti, Archelao Macrillò e Lucio Matricardi in “My favorite flowers”, un “viaggio” tra Atlantico, Mediterraneo coast to coast dal Brasile ai Caraibi dalla Spagna all’Italia. In scaletta brani jazz & popular music. Ingresso unico: intero 15 euro, ridotto (abbonati stagione di prosa) 5 euro. Prenotazioni presso la Pro loco di San Severino (0733638414) oppure al botteghino del Feronia (0733 634369), aperto dalle ore 18 del giorno dello spettacolo.

Domenica 27 ottobre, a partire dalle ore 17 al teatro Italia con ingresso gratuito, la rassegna “Incontri con l’Autore” apre gli appuntamenti del 2024-2025 accogliendo Lucia Tancredi, autrice del libro “Ogni cosa è per Giulia. Antonio Gramsci e Giulia Schucht: una storia d’amore”, edizioni Ponte alle Grazie. Introduce e conduce la serata il direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni.