Sui passi di frate Pacifico: serata per i giovani a Santa Chiara

In preparazione dell’ottavo centenario di fondazione, che cadrà nel 2023, le Sorelle Clarisse di San Severino, in collaborazione con il Centro di esperienza e formazione francescana e con la famiglia francescana di Colpersito, incontrano – giovedì 17 giugno (ore 21) – nel piazzale del monastero di Santa Chiara i giovani per un confronto “sui passi di frate Pacifico e frate Francesco”.

La prima tappa di avvicinamento all’ottavo centenario di fondazione della comunità clariana a San Severino è guidata infatti dalla figura di fra Pacifico, il “re dei versi”.

L’incontro segue di pochi giorni la presentazione del libro “Francesco giullare di Dio. Raccontato ai giovani da frate Pacifico re dei versi”, scritto da padre Raniero Cantalamessa e pubblicato di recente dalle edizioni Francescane Italiane con la straordinaria premessa del Santo Padre Francesco.

Presentazione avvenuta nel convento di Colpersito, cioè nello stesso luogo in cui probabilmente avvenne il primo incontro tra San Francesco e Guglielmo da Lisciano, poi diventato frate Pacifico a seguito di quella che fu una delle tante conversioni animate dal “Poverello di Assisi”.

L’iniziativa, promossa dalle Sorelle Clarisse in collaborazione con i Teatri di Sanseverino, ha visto la partecipazione – oltre che delle suore del monastero di Santa Chiara – del sindaco Rosa Piermattei, del direttore artistico de “i Teatri”, Francesco Rapaccioni”, del cardinale Edoardo Menichelli, di fra Sergio Lorenzini, Ministro provinciale dei frati cappuccini delle Marche, e di padre Pietro Maranesi, scrittore e docente di teologia e di studi francescani che ha ricoperto, tra l’altro, l’incarico di direttore dell’Istituto superiore di scienze religiose di Assisi.