Rotellistica Settempeda chiude la stagione con una festa che riunisce atleti, dirigenti e famiglie

Si è conclusa con una serata di festa la stagione sportiva 2024-2025 della Rotellistica Settempeda. Atleti, famiglie e dirigenti si sono riuniti presso la pista di pattinaggio di via Bramante per celebrare un anno intenso e ricco di soddisfazioni che ha visto i giovani portacolori del team settempedano impegnati in diverse competizioni a livello nazionale.

La stagione è stata particolarmente impegnativa per le ragazze e i ragazzi della Rotellistica Settempeda che hanno dimostrato grande impegno e passione partecipando a numerosi campionati e trofei. Le loro rotelle hanno solcato le piste di diverse città italiane: da Fabriano a Pollenza, da Cantù a Roma, spingendosi fino a Trapani, Martinsicuro e Ferrara. Ogni trasferta è stata un’occasione di crescita sportiva e personale che ha rafforzato lo spirito di squadra e la determinazione degli atleti.

Ospite d’onore della serata è stato il plurimedagliato campione europeo e italiano Andrea Angeletti, ex atleta della Rotellistica Settempeda, che ha onorato la sua vecchia società donando un prezioso ricordo: il suo body autografato della Nazionale italiana. Un gesto significativo che testimonia il legame profondo tra l’atleta e il club che lo ha visto crescere e un’ispirazione per le nuove generazioni di pattinatori.

Presente all’evento anche l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni, che ha portato il saluto e l’apprezzamento dell’intera Giunta comunale per l’attività svolta dalla Rotellistica Settempeda. L’assessore ha sottolineato l’importanza dello sport come veicolo di valori sani e di aggregazione sociale, lodando l’impegno della società nel promuovere la disciplina del pattinaggio tra i giovani del territorio.

La Rotellistica Settempeda, da sempre punto di riferimento per il pattinaggio artistico e corsa a San Severino, continua a investire nella formazione dei suoi atleti e nella promozione di uno stile di vita attivo e sano. La serata conclusiva non è stata solo un momento di bilancio, ma anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito al successo della stagione: gli atleti per la loro dedizione, le famiglie per il costante supporto, gli allenatori per la loro professionalità e i volontari per il loro prezioso contributo.

Con gli occhi già puntati alle sfide future, la Rotellistica Settempeda si prepara a una nuova stagione, con l’obiettivo di continuare a far crescere talenti e a portare in alto il nome di San Severino nel panorama del pattinaggio nazionale.