La Settempeda batte il Monticelli per 3-2: reti di Quadrini, D’Angelo e Farroni

Una bella e convincente Settempeda supera il Monticelli tornando così alla vittoria (la seconda di fila in casa, terza in totale). Classifica che si muove e che mostra una posizione più che tranquilla oltre che interessante. Risultato che in pratica viene deciso nel primo tempo grazie alle tre reti segnate dai locali che hanno disputato una grandissima prova con ritmi altissimi, gioco piacevole, manovre molto belle e veloci, azioni ficcanti. Trascinati da un Farroni in grande spolvero, ma tutti i biancorossi hanno avuto un’ottima giornata, la Settempeda ha dominato la frazione non lasciando scampo ad un Monticelli non pervenuto, incapace di reagire e sempre passivo ed è stata impeccabile nel colpire con efficacia e bravura. Con il match indirizzato e con il successo in tasca, l’avvio di secondo tempo ha presentato una squadra di casa un po’ distratta, ma dopo aver subito la rete degli ascolani, ha ripreso a macinare gioco sfiorando più volte il quarto centro (in realtà era arrivato ma è stato annullato con una decisione apparsa errata del fischietto fermano); il finale poi è stato un po’ più difficoltoso per i locali causa stanchezza, ma nulla è stato davvero compromesso (grossi pericoli non sono arrivati) e il secondo gol del Monticelli in pieno recupero ha portato solo un minimo di apprensione ma la vittoria alla fine è arrivata per tre punti molto importanti e meritati. Centrare il bottino pieno era quello che contava di più ed era l’obiettivo della vigilia che tutti volevano ed averlo centrato porta entusiasmo e soddisfazione ancor di più per il fatto che è arrivato dopo una prestazione molto positiva.

La cronaca

Il giro di boa del girone di andata (siamo all’ottavo turno) propone per la Settempeda l’ostacolo rappresentato dal Monticelli. Al Soverchia c’è un caldo anomalo per il periodo e al fischio di inizio mister Ciattaglia propone Massini sulla fascia destra, Quadrini mzzala sinistra e Farroni dietro Cappelletti; mister Settembri, invece, opta per le due punte supportate da un trequartista. I biancorossi hanno da subito la “testa” giusta e l’approccio al match è perfetto. Palla sulla destra (zona di campo dove i locali hanno sfondato spesso e volentieri) sui piedi di Farroni che accelera, va via all’avversario e dal fondo mette in mezzo dove Massini manca il tiro ma dietro di lui c’è prontissimo Quadrini che calcia di destro. Rasoterra preciso e vincente che fa iniziare al meglio la gara per i settempedani. Poco dopo è Rango ad affondare sulla destra con tentativo di cross fermato da Castelletti in uscita bassa. Al 13’ show di Farroni a metà campo che salta due avversari con due lob e poi parte verso l’area ascolana, servizio verso destra per Massini che cerca Cappelletti che non riesce a deviare di testa da ottima posizione quindi l’azione viene chiusa da Pagliari che calcia dal limite spedendo alto. Al 25’ palla che arriva da corner in mezzo all’area dove dal mucchio sbuca Palazzetti che colpisce di testa con potenza ma Castelletti è reattivo e con un gran balzo alza il pallone sopra la traversa. Il raddoppio è nell’aria e giunge puntuale al minuto 29: azione che nasce da angolo con primo tentativo di un biancorosso fallito ma il secondo, quello di D’Angelo, va a segno con il tiro di sinistro del giovane difensore (classe 2005) che entra a fil di palo alla sinistra del portiere. Grande soddisfazione e gioia per l’under che realizza il suo primo gol in stagione. Settempeda padrone del campo e che trova il tris al 37’: eccellente protezione di palla di Cappelletti che poi è perfetto nel lanciare in verticale un pallone lungo nella metà campo avversaria che viene raggiunto da Farroni dopo una scatto perentorio che lascia sul posto tutti i difensori e consente al numero 20 di presentarsi in area da solo e davanti a Castelletti superato con un precisissimo rasoterra di sinistro che entra nell’angolino lontano. Tutto bellissimo. Poco prima dell’intervallo dà segni di vita un Monticelli per 45’ stordito dal ritmo e dal bel gioco dei locali: punizione da sinistra con traiettoria insidiosa che taglia l’area e si spegne dalla parte opposta passando vicino al palo. Ascolani che ripartono nella ripresa con piglio un po’ diverso e dopo soli due minuti trovano la via del gol. Il merito maggiore è di Vallorani che parte lungo la fascia destra palla al piede facendosi molti metri di campo fino ad arrivare al tiro che viene deviato da un difensore che manda la sfera verso Cannellini che può calciare di prima trovando il varco per mettere dentro. Settempeda un pò molle in questa fase, ma che si risveglia di lì a poco tornando pericolosa. Al 9’ il solito Farroni attacca l’area, salta due avversari e dal fondo mette un passaggio preciso per Cappelletti che davanti alla linea spinge il pallone con il corpo in fondo al sacco. Sembra tutto regolare ma non per l’arbitro che annulla rilevando un tocco di braccio del bomber biancorosso. Decisione a sorpresa ed apparsa a tutti errata perché era sembrato evidente la dinamica del gesto del numero 99. Il mancato 4-1 che avrebbe chiuso del tutto i giochi, viene sfiorato più volte dalla Settempeda con ripartenze a campo aperto, anche in superiorità numerica, che però non vengono sfruttate a dovere. In una di queste Cappelletti si fa largo in area sulla sinistra da dove mette un rasoterra che Rango gira con il sinistro da posizione vantaggiosa senza però trovare lo specchio. Si arriva all’ultimo quarto d’ora con tutti i cambi effettuati e con il Monticelli che, complice il calo fisico dei biancorossi, prende campo e coraggio. Ci provano Gibellieri, tiro al volo largo, e Marini, tiro dal limite che passa sopra la traversa non di molto. Al primo minuto di recupero lo stesso Marini è abile a trovare il guizzo su cross da sinistra per girare di testa un pallone che assume una traiettoria arcuata che scavalca Bartoloni e si infila sotto la traversa. Restano da giocare altri quattro minuti che la Settempeda trascorre con un minimo di ansia ma la situazione viene gestita bene fino al triplice fischio che sancisce un bel successo e la conquista di tre punti importanti.

Il tabellino

SETTEMPEDA – MONTICELLI 3-2

RETI: pt 6’ Quadrini, 29’ D’Angelo, 37’ Farroni; st 2’ Cannellini, 46’ Marini

SETTEMPEDA: Bartoloni, D’Angelo, Montanari, Pagliari, Palazzetti, Mulinari (11’ st Piccinini), Massini (17’ st Maccioni), Rango (42’ st Sfrappini), Cappelletti, Quadrini, Farroni (28’ st Dolciotti). A disp. Braghetti, Eugeni, Rabini, Staffolani E., Meschini. All. Ciattaglia

MONTICELLI: Castelletti, Mattei, Natalini S. (1’ st Palanca, 22’ st Angelini), Pietrucci (1’ st Vespa), Padella, Vallorani, Petrucci, Santoni (32’ st Filiaggi), Galli (20’ st Marini), Cannellini. A disp. Marcucci, Fattori, Natalini A., Nepi. All. Settembri

ARBITRO: Ciccioli di Fermo; assistenti Sorrentino e Zarletti di San Benedetto

NOTE: ammoniti Massini, Quadrini, Piccinini, Montanari, Santoni, Padella. Recupero: pt 2’; st 5’

Roberto Pellegrino