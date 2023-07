Settant’anni di storia e non sentirli. E’ la “lunga vita” del gruppo comunale Avis di San Severino i cui soci si sono ritrovati per celebrare l’anniversario della fondazione con un’iniziativa che ha messo insieme tanti donatori attuali e moltissimi donatori del passato che, seppur costretti a rinunciare per limiti d’età alla poltrona del Centro di raccolta, hanno comunque mantenuto fortissimi legami con il sodalizio.

L’Avis settempedana oggi conta qualcosa come 520 soci attivi e negli ultimi dodici mesi ha raccolto più di 700 donazioni di sangue nonostante le difficoltà legate a una prolungata chiusura del Centro raccolta presso l’ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino. La struttura ora ha ripreso a funzionare, grazie all’impegno di tutti e al coinvolgimento anche delle istituzioni tra cui l’Amministrazione locale, e qui ci si può recare ogni mercoledì – previo appuntamento – per donare sangue o plasma.

Alla festa per il 70esimo dell’Avis settempedana erano presenti in tantissimi. Insieme al presidente della sezione, Anelido Appignanesi, hanno partecipato alla cerimonia anche il presidente regionale Daniele Domenico Ragnetti e quello provinciale, Morena Soverchia, mentre per il Comune è intervenuta l’assessore Michela Pezzanesi.

L’anniversario è stato celebrato con il ritrovo nella storica di viale Matteotti e con la deposizione di una corona di alloro al monumento dei caduti e del donatore di sangue. A seguire, nella chiesa di San Domenico, il cardinale Edoardo Menichelli ha officiato una messa e poi ci si è dati appuntamento nel chiostro di San Domenico per il saluto della autorità e la consegna delle benemerenze ai donatori. Infine, cena sociale al ristorante Villa Berta.

La sezione settempedana dell’Avis è stata costituita ufficialmente il 26 luglio 1953. Tra i presidenti più recenti Marco Marchetti, dal 1968 al 1982, Albano Mosciatti, dal 1982 al 1984, Alberto Pancalletti dal 1984 al 2008 e Dino Marinelli che ha preceduto Anelido Appignanesi. Peraltro è proprio Marinelli a detenere, fra gli attuali iscritti, il record di donazioni.