Polizia locale, una straordinaria palestra di vita: ultimi giorni per partecipare alla selezione

Scade martedì 27 aprile il termine di presentazione delle domande per il concorso a tempo determinato per la Polizia locale. Un concorso congiunto tra i Comuni di San Severino e Tolentino per una doppia opportunità. Parliamo di una professione cambiata nel tempo che ha visto la figura del vigile urbano trasformarsi ed evolversi in quella di agente di Polizia locale, con competenze trasversali. Mai un giorno uguale all’altro! In servizio 12 ore al giorno, 7 giorni su 7 per 365 giorni all’anno: doti di prontezza, senso di servizio alle istituzioni e ai cittadini, abnegazione, ascolto. Sono queste le più importanti caratteristiche che il candidato ideale dovrebbe avere.

Insomma, non solo “multe”. Spesso nell’immaginario collettivo la Polizia locale viene disegnata come quell’omino o donna in divisa pronti a lasciare il classico foglietto rosa sulle auto parcheggiate in divieto di sosta. Ma, in realtà, la vigilanza su Codice della strada e infortunistica stradale è solo una delle tante competenze che ogni giorno vengono espletate. Ci sono infatti anche i controlli sulle attività commerciali e l’edilizia; la tutela dell’ambiente; le indagini di Polizia giudiziaria; il soccorso e l’intervento in situazioni di calamità e grandi eventi. Un mix di competenze che richiedono una preparazione multidisciplinare in materie giuridiche e amministrative, ma che non devono mai far perdere il contatto diretto con i cittadini e il rapporto di prossimità e confidenzialità con la città.

Dal mese di gennaio 2021 ad oggi, il “rinnovato” Comando di Polizia locale settempedano ha elevato circa 1.800 verbali di violazione al Codice della strada, tra cui 3 mancate coperture assicurative e 2 per guida in stato di ebrezza. Inoltre 11 sanzioni per l’abbandono dei rifiuti e il conferimento errato della differenziata; 1 verbale per deiezioni canine; 1 verbale di polizia commerciale per mancata esposizione dei prezzi; 5 sanzioni sulle norme Covid e 2 per ospitalità irregolare di cittadini stranieri.

Un bilancio molto corposo che necessita, dunque, di ulteriori forze in campo per continuare la costante presenza sul territorio e il servizio ai cittadini.

Si ricordano i recapiti telefonici per mettersi in contatto con la Polizia locale: 0733 641250 e 328 7609573. Oltre ai recapiti email reperibili dal sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.sanseverinomarche.mc.it cliccando sul logo POLIZIA LOCALE nella home page.