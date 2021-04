Gaia Manzini in streaming: “Nessuna parola dice di noi”

In attesa delle annunciate aperture dopo le restrizioni imposte negli ultimi mesi dall’emergenza sanitaria da Covid-19, i Teatri di Sanseverino proseguono gli appuntamenti con la rassegna “Incontri con l’autore” ospitando, in streaming, Gaia Manzini, scrittrice e giornalista collaboratrice de “Il Foglio” e “L’Espresso”, che vanta importanti collaborazioni con il mondo dello spettacolo. Sua la scrittura del soggetto del toccante film “Mia madre” di Nanni Moretti.

Nell’incontro con il direttore artistico, Francesco Rapaccioni, Gaia Manzini presenta il suo ultimo romanzo “Nessuna parola dice di noi”, edito da Bompiani, in cui una vicenda di formazione (Ada, la protagonista, viene seguita in una svolta fondamentale della sua giovane vita) si intreccia a un’amicizia sulla soglia del desiderio (Ada e Alessio, vicini nel lavoro e nella vita benché separati da profonde questioni sentimentali e da istanze di sopravvivenza) ma ponendo al centro il ruolo delle parole, taglienti e illuminanti, capaci di condannarci alla solitudine o in grado di integrarci nel contesto in cui siamo inseriti.