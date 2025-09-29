Solennità di San Francesco: con padre Pietro Maranesi alla mostra sul “Rinascimento”

Arte e fede si incontreranno a San Severino in occasione del triduo e della solennità di San Francesco.

Sabato 4 ottobre, a partire dalle ore 16.30, le sale del Palazzo comunale, in piazza, ospiteranno il seminario dal titolo “Le croci del XII e XIII secolo: una sorprendente novità iconografica”.

L’incontro, a cura di padre Pietro Maranesi, esperto di francescanesimo e animatore del “Centro di esperienza e di formazione francescana” presso il convento di Colpersito, approfondirà il significato e l’evoluzione dell’immagine del crocifisso in un’epoca cruciale per la storia dell’arte sacra.

L’evento si inserisce a supporto della mostra “Rinascimento marchigiano”, che espone opere recuperate e restaurate dopo il sisma del 2016, tra cui tre crocifissi di grande valore.

La mostra, allestita presso la Galleria d’arte moderna “Filippo Bigioli” sempre a Palazzo comunale, rappresenta un simbolo di resilienza e rinascita per il territorio. Le opere esposte, provenienti da chiese e musei dei Comuni colpiti dal terremoto, sono qualcosa veramente di straordinariamente bello.

Il seminario di padre Pietro Maranesi offrirà un’ulteriore chiave di lettura, collegando la spiritualità francescana ai crocifissi che, secondo alcune fonti, furono visti dallo stesso San Francesco durante i suoi passaggi a San Severino.

A seguire, alle ore 18.30, si terrà la messa al convento dei cappuccini, a Colpersito, luogo di grande rilevanza storica e spirituale, citato anche nelle fonti biografiche più antiche di San Francesco.

L’iniziativa è promossa dal Centro di esperienza di vita francescana con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e spirituale del territorio.