Giornata dell’Europa celebrata al Feronia con il gruppo Teatrolingua di Lussemburgo

Un ponte culturale tra l’Italia e il cuore dell’Europa: sabato 9 maggio, in occasione della Giornata internazionale dell’Europa, il palcoscenico del Feronia ospita un evento di straordinario valore simbolico e artistico: lo spettacolo “Publio Ovidio Nasone tra i barbari” che verrà messo in scena dal gruppo TeatroLingua di Lussemburgo.

Il gruppo TeatroLingua, espressione del Circolo Eugenio Curiel di Lussemburgo, rappresenta un esempio unico di integrazione e passione per la nostra lingua. La compagnia è composta da 14 attori di 10 nazionalità differenti che recitano rigorosamente in italiano. Molti di loro sono figli o parenti di emigrati che hanno scelto il teatro come strumento per mantenere vivo il legame con le proprie radici e promuovere la cultura italiana all’estero.

Con testo e regia di Luisella Suberni Piccoli, l’opera ripercorre le vicende di Publio Ovidio Nasone.

La narrazione si concentra sul periodo dell’esilio del poeta a Tomi, riflettendo su temi universali e attuali come l’identità, l’integrazione e il confronto con “l’altro”, rendendo la rappresentazione particolarmente significativa nella giornata dedicata all’unità europea.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di San Severino Marche in collaborazione con TeatroLingua e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera, un invito aperto a tutta la cittadinanza per celebrare insieme i valori della fratellanza europea attraverso l’arte.